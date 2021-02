‘Super Mario 3D All Stars’: Los juegos con fecha de expiración funcionan

Cuando se anunció que ‘Super Mario 3D All Stars’ iba a tener una fecha límite de compra, pocos estaban felices. Originalmente el título se pensó como una especie de celebración por el aniversario de ‘Super Mario’. La combinación de dos de los juegos más populares de la franquicia (y Super Mario Sunshine) parecía una de esas compras inmediatas para cualquier fan de los platformers. Sin embargo, hay un elemento importante: tienes hasta el 31 de marzo para comprarlo, antes de que desaparezca para siempre de la tienda virtual.

Pero incluso si no te gusta que Nintendo le ponga fecha límite a tus compras, parece que ellos tienen la razón. ‘Super Mario 3D All Stars’ vendió un total de 8.32 millones de copias. Este número puede parecer no tan impresionante, al menos si se compara con los primeros lugares como ‘Animal Crossing’ que ya supera los 30 millones de copias. Pero es importante considerar que el juego solo está disponible desde septiembre y es un porte de títulos anteriores.

En una entrevista, meses atrás para Polygon, Doug Bowser, presidente de Nintendo para América, defendió la decisión de lanzar juegos por periodos limitados. En esta conversación, Bowser aseguró que la idea de poner estos juegos por un tiempo definido era porque estaban dentro de una ‘celebración’ y que por esa razón tenía ‘sentido’ solo mantenerlos dentro de una ventana de tiempo limitada. También aseguró que no era una estrategia que Nintendo quisiera utilizar de manera recurrente, aunque no descartó su uso a futuro para otras ‘celebraciones’.

El tema con los juegos que tienen fecha de expiración es que generan un demanda artificial de los títulos. Muchas de las personas que comprarán el juego lo harán no porque necesariamente deseen jugarlo en ese momento, sino porque no quieren perder la oportunidad de poder hacerlo en el futuro. Para el bolsillo es además una estrategia que parece poco justa. Muchos videojugadores suelen esperar meses para aprovechar cualquier descuento mínimo al momento de comprar su próximo juego. El problema con estos lanzamientos limitados es que niega esta posibilidad por completo. Algo que hace que el costo de ‘Super Mario 3D All Stars’ (59.99 dólares) sea todavía más polémico.

Estando tan cerca de los 10 juegos mejor vendidos de la consola, es poco probable que Nintendo deje de utilizar los juegos con fecha de expiración. ‘Super Mario 3D All Stars’ prueba que funcionan.

Imágenes: Nintendo