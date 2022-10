Sony no descarta una posible serie o película de Bloodborne

No parecen haber planes cercanos de un Bloodborne 2. Sin embargo, lo que el estudio no descarta a futuro es contar con algún tipo de alianza que les permita llevar este juego u otros títulos de FromSoftware a la pantalla grande o chica.

La posibilidad proviene Herman Hulst, cabeza de PlayStation Studios, que en una entrevista para Reuters habló sobre cómo los movimientos más recientes del estudio apuntan a una expansión en su propuesta de contenido, específicamente hablando de las IP (propiedades intelectuales) que poseen como, por ejemplo, Bloodborne.

«Primero y, antes que nada, se debe pensar en colaboraciones en el lado del desarrollo de juegos», aseguró Hulst cuando se le preguntó sobre una posible asociación con FromSoftware que permitiera realizar una adaptación de algunos de sus juegos. «Pero tampoco es impensable que con nuestros esfuerzos de PlayStation Productions exploremos oportunidades».

Por supuesto, nos gustaría ver antes que nada una nueva entrada de Bloodborne, pero considerando el estado actual de Sony, incluso una adaptación tiene sentido. Recientemente hemos visto un boom de adaptaciones con Netflix siendo el pionero con shows como The Witcher y ahora con Assassins Creed. Sony, por otro lado, ha comenzado a apostar por otro tipo de adaptaciones de sus propiedades como ‘Horizon: Zero Dawn’, ‘The Last of Us’ o ‘God of War’, por tan solo mencionar algunos de sus proyectos.

En el caso de FromSoftware, el trabajo está en pensar en alguna de sus propiedades que no funciona como una adaptación. Elden Ring cuenta con suficiente historia y personajes para construir una fantasía épica al nivel de Game of Thrones. También podemos imaginar un anime de Bloodborne al mismo nivel que Cyberpunk: Edgerunners y… bueno, la pregunta es por qué se están demorando tanto en aprobar estas ideas.

Imágenes: Bloodborne