Sony da 5 días de PlayStation Plus tras la caída de PSN, pero no todos podrán recibir el beneficio

Recientemente, PlayStation Network (PSN) experimentó una interrupción significativa que afectó a millones de usuarios en todo el mundo. La caída, que duró aproximadamente 24 horas, impidió a los jugadores acceder a servicios en línea, jugar títulos multijugador y utilizar diversas funciones de la plataforma. Como compensación, Sony anunció que ofrecerá cinco días adicionales de suscripción a todos los miembros de PlayStation Plus. La interrupción comenzó el 8 de febrero de 2025, afectando a usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5. Durante este período, los jugadores no pudieron iniciar sesión en sus cuentas, acceder a la PlayStation Store ni jugar en línea. Sony informó que los servicios de red se recuperaron por completo de un “problema operativo”, aunque no proporcionó detalles específicos sobre la causa de la interrupción. Para compensar a los usuarios afectados, Sony anunció que todos los suscriptores de PlayStation Plus recibirán automáticamente cinco días adicionales de servicio sin costo adicional. Esta extensión se aplicará directamente a las cuentas de los usuarios, sin necesidad de que realicen ninguna acción.

Sin embargo, esta compensación ha generado controversia. Los jugadores que no son suscriptores de PlayStation Plus, pero que también se vieron afectados por la caída, no recibirán ninguna compensación. Esto incluye a aquellos que juegan títulos gratuitos como Fortnite y Roblox, que requieren acceso a PSN para jugar en línea. Esta exclusión ha provocado críticas por parte de la comunidad de jugadores, quienes consideran que todos los usuarios afectados deberían ser compensados. Esta no es la primera vez que PSN experimenta interrupciones significativas. En 2011, la red estuvo inactiva durante 23 días debido a una intrusión externa, lo que llevó a Sony a ofrecer una compensación más sustancial, incluyendo juegos gratuitos y suscripciones extendidas. En comparación, la compensación actual de cinco días adicionales de PlayStation Plus ha sido considerada insuficiente por algunos usuarios. A pesar de las críticas, Sony ha asegurado que sigue monitoreando la estabilidad de sus servidores y ha reforzado sus protocolos de seguridad para evitar incidentes similares en el futuro. No obstante, la comunidad sigue expectante ante posibles fallos y la forma en que la compañía manejará futuras interrupciones en el servicio.Imagen: Florian Gagnepain