Sony anunció regalos de navidad: PlayStation tendrá suscripciones gratuitas, videojuegos gratuitos y mucho más

Sony tiene preparado varios regalos para los jugadores de PlayStation en el mundo y Colombia no es la excepción. Para celebrar los 30 años de la marca, se han anunciado varias promociones que incluyen un fin de semana de multijugador gratuito, torneos especiales y la posibilidad de acceder sin costo a PlayStation Plus Deluxe, el servicio premium que ofrece más beneficios a los usuarios.

Multijugador gratuito del 6 al 8 de diciembre

Durante estos tres días, Sony permitirá que todos los jugadores de PS4 y PS5 accedan al modo multijugador en línea de sus juegos favoritos sin necesidad de tener una suscripción activa a PlayStation Plus. Esto incluye títulos populares como FIFA 24, Call of Duty: Modern Warfare III y Fortnite. Si normalmente no juegas en línea, esta es tu oportunidad de experimentar el modo multijugador sin gastar un peso.

¿Qué necesitas?

Una cuenta activa de PlayStation Network.

Conexión a internet estable.

Es importante aclarar que esta promoción aplica exclusivamente al modo multijugador, no al acceso a los juegos gratuitos de PS Plus.

Suscripciones gratuitas a PlayStation Plus Deluxe

Otra de las sorpresas es que Sony estará regalando meses gratuitos de PlayStation Plus Deluxe, la versión más completa del servicio. Este nivel incluye juegos gratuitos mensuales, catálogos retro, descuentos exclusivos y acceso anticipado a lanzamientos.

Aunque Sony no ha detallado exactamente cómo se asignarán estas suscripciones, se espera que estén vinculadas a eventos o actividades dentro de la plataforma. Para eso te recomendamos estar pendiente de las redes sociales de PlayStation.

Torneos y competencias

El fin de semana gratuito también estará acompañado de torneos de videojuegos en línea, donde los jugadores podrán competir en títulos como TEKKEN 8 y Mortal Kombat 1. Los premios incluirán avatares exclusivos y recompensas dentro de la plataforma.Solo necesitas unirte desde la sección de eventos en tu consola PS4 o PS5.

Otras oportunidades para explorar PlayStation Plus

Si aún no eres usuario de PlayStation Plus, este fin de semana gratuito es una excelente manera de explorar lo que el servicio tiene para ofrecer. Aunque el acceso gratuito solo incluye el multijugador, PlayStation Plus Deluxe va más allá al ofrecer un catálogo de juegos retro y actuales, funciones exclusivas como almacenamiento en la nube, y descuentos adicionales en títulos populares. Aprovecha este fin de semana para evaluar si el servicio podría ser una buena inversión a largo plazo.

Por otro lado, los torneos representan una gran oportunidad para conectarte con la comunidad gamer y competir en juegos destacados. No importa si eres nuevo o un jugador experimentado: participar te permitirá probar tus habilidades, explorar nuevas dinámicas en tus juegos favoritos y, con un poco de suerte, ganar recompensas únicas.

