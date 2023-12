‘Rockstar Games’ reacciona a la filtración del tráiler de GTA 6: “Bueno… esto apesta”

El tráiler de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) se liberó este 4 de diciembre, un día antes de lo anticipado. Aunque la mayoría de fans están emocionados por tener un primer vistazo a uno de los juegos más esperados del año, la situación es un poco diferente en Rockstar Gamer (la compañía desarrolladora). La razón está en que el primer tráiler del videojuego solo adelantó su estreno porque se había filtrado antes de tiempo, arruinando muchas de las sorpresas que tenía guardadas (incluido su fecha de salida de 2025).

Por supuesto, la respuesta de los desarrolladores ha sido una mezcla de frustración, aceptar de mala gana lo que ocurrió y alegrarse por finalmente poder compartir su juego con el resto del mundo.

Algunos desarrolladores de ‘Rockstar Games’ respondieron molestos al hecho de que el juego se hubiera filtrado antes de tiempo. Javier Altman escribió en un post de X (que fue eliminado, pero se publicó en Reddit) “estaba esperando ver esto por primera vez en la mañana con el resto de mis compañeros y colegas. Siendo que nos merecíamos este momento”.

Ángel Ortiz, otro desarrollador de Rockstar, también publicó en X “De hecho, no voy a ver esto hasta que esté en la oficina con la gente con la que hice esto y que trabajó tan duro para hacerlo realidad”.

El resto de respuestas de desarrolladores de Rockstar comparten el sentimiento, molestos o tristes por el hecho de que el adelanto se hubiera filtrado, pero a final de cuentas aliviados por poder evitar mantener el secretismo detrás del juego:

“Es triste que se haya mostrado de esta manera, ¡pero todavía estoy muy entusiasmado de finalmente dejar que el mundo vea en qué hemos estado trabajando! Espero que todos disfruten”.

Sad that it was shown this way, but still super stoked to finally let the world see what we’ve been working on! Hope y’all enjoy 😊 https://t.co/lAhYXcn4p8

— Jay Marsden-Bullen (@jayMarBu) December 4, 2023