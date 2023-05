¿Qué significa el signo al lado del remake del remake de ‘Metal Gear Solid 3: Snake Eater’?

De las noticias que podemos rescatar del PlayStation Showcase de este 24 de mayo está el anuncio oficial de un remake de ‘Metal Gear Solid 3: Snake Eater’. Sin embargo, una de esas dudas tontas que muchos tenían era sobre un cambio en la imagen del juego con un nuevo símbolo apareciendo en el título. Konami ahora nos ha explicado su significado:

The Delta symbol (Δ) was chosen because its meaning fits the concept of the remake project.

Delta means «change» or «difference» without changing structure.#MetalGearSolid#MGSDelta pic.twitter.com/LRWrNzg3he

— METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) May 25, 2023