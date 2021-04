¿Qué está diciendo la crítica de ‘Pokémon Snap’?

Muchos amantes de Pokémon todavía no pueden salir de sus casas. Pero, por fortuna, ‘Pokémon Snap’ llega en el mejor momento para saciar la sed de aquellos que ansían el salir a explorar y tomar fotos. El regreso de Snap para la Switch fue una de esas (escasas) agradables sorpresas en 2020 y, por fin, este viernes el juego llega para los que no quieren atraparlos, sino fotografiarlos a todos.

En ENTER.CO hemos reunido algunas de las primeras reseñas que han salido del juego para que te puedas hacer una mejor idea de qué se está diciendo sobre él.

La reseña de The Gamer reconoce que Pokémon Snap puede no ser un juego para todos. Pero encuentra en el título muchos méritos. Asegura que las interacciones con los pokémon son brillantes, así como el diseño de las rutas que tomas en tus viajes de fotografía. El sistema de puntajes hace que sea un título para disfrutar en más de una ocasión y la inclusión de multijugador trae una capa nueva al título. Por desgracia, ni las pantallas de carga ni la mecánica de presentación de fotografías ayuda al tedio que representa en ciertos momentos este título.

“El nuevo Pokémon Snap tiene problemas cuando se trata de tedio entre rutas, soluciones arbitrarias y mecánicas adicionales aburridas y apenas funcionales, pero el mundo y Pokémon son legítimamente increíbles. El Photodex es una maravilla, el modo multijugador crea una competencia saludable por la rejugabilidad, y el solo hecho de poder habitar Lental es un espectáculo en sí mismo. No estoy seguro de si se lo recomendaría a alguien que no pueda distinguir a Bagon de Beldum, pero si eres un fanático de Pokémon nacido y criado, New Pokemon Snap podría ser tu mejor éxito del año”.

IGN afirma que, aunque Pokémon Snap para la Switch no reinventa la idea del juego para la nueva generación de jugadores, es un título con un encanto indudable. Las animaciones y la manera en la que el juego motiva buscar una toma única es el combustible ideal para un título de su tipo. Es un juego que, contrario a lo que se espera, parece motivar el regreso a él más de una vez gracias a una serie de mecánicas. Por desgracia no hay muchas historias que motiven a los fotógrafos a utilizar su cámara para resolver misterios o descubrir la historia de éxodo al encontrar una interacción particular entre dos criaturas.

“Después de una brecha de 22 años, ‘Pokémon Snap’ es una exitosa reinvención moderna de todas las mejores ideas de Pokémon Snap, con más campos, más Pokémon y más razones para volver a visitar lugares familiares en busca de la toma perfecta. Algunos de sus sistemas de apoyo, como la puntuación de fotografías y los tutoriales, pueden reducir el impulso o incluso frustrar a veces. Pero al final del día, algo de calificación artificial es completamente secundario a la inteligente narración ambiental que experimentarás a medida que subes de nivel, la diversión de descubrir oportunidades fotográficas sorprendentes y la pura alegría de observar un ecosistema en movimiento de personas creíbles y agradables y Pokémon adorables.

La reseña de Gamespot no se ahorra los elogios para el nuevo juego de ‘Pokémon Snap’. Inicia destacando como los ambientes se sienten inmersivos y con el encanto de Pokémon. También destaca la posibilidad de editar fotos y las funciones creadas para poder utilizarlas y compartirlas a través de redes sociales. También ofrece recompensas interesantes e incluso algunos homenajes que los fans del juego original sabrán apreciar. El único detalle que no termino de convencer al portal es que el juego no es muy claro en la manera en la que la historia está progresando. También critica el que algunas de las fotos con mayor puntaje no suelen sentirse como ‘las mejores’.

Los fanáticos clamaron por un remake de Pokémon Snap durante años, y con New Pokémon Snap, obtuvimos incluso más de lo que esperábamos: una gran secuela que extrae de las ocho generaciones de Pokémon lanzadas hasta ahora, rutas dinámicas que se pueden explorar durante el día y la noche, y la capacidad de crear un álbum de fotos de Pokémon personalizadas y editadas (que luego puedes imprimir o publicar en línea, una evolución adecuada del juego en la era de las redes sociales). Aunque a veces hay una disparidad entre las fotos que aparecen en su Photodex y las que más le gustan, la motivación principal de atrapar a un Pokémon haciendo algo particularmente genial sigue siendo la fuerza impulsora y el atractivo satisfactorio de New Pokemon

Al momento de publicar este articulo Pokémon Snap tiene una calificación de 80 en Metacritic, con 37 calificaciones positivas, 5 mixtas y ninguna negativa.

Imágenes: Nintendo