¿Qué está diciendo la crítica de Elden Ring?

Los fans de FromSoftware están preparados para un fin de semana sin separarse de su consola o PC. Elden Ring es uno de los juegos más esperados del año y, considerando todo lo que hemos visto, es difícil pensar en alguna manera en la que el próximo juego podría salir mal. Por supuesto, el exceso de confianza es un lujo que cualquier jugador de Souls no se puede dar, así que los más precavidos están esperando las primeras reseñas para tomar alguna decisión.

Si podemos confiar en las evaluaciones, Elden Ring no solo es uno de los mejores juegos en lo que va del año, sino que además es uno de los mejores juegos de FromSoftware. Las reseñas no bajan de calificar al título como una obra maestra, con puntuaciones perfectas y palabras que lo describen como el siguiente paso lógico a los juegos de este tipo.

En ENTER.CO hemos reunido algunas de las primeras reseñas que han salido para que te hagas una mejor idea de qué están diciendo del juego. Los enlaces de las reseñas completas están en cada uno los extractos, en caso de que quieras darles una mirada más cercana.

Elden Ring es un juego fantástico que aún puede brindar la emoción inigualable de derrotar a un jefe duro después de una batalla de horas. Hay más jefes que nunca, más áreas para explorar y tanta historia por descubrir que los arqueólogos digitales de la comunidad de Souls estarán ocupados durante años. Si bien ocasionalmente surgen problemas técnicos menores y algunos gráficos anticuados, la dirección de arte y el mundo de Elden Ring es un espectáculo absoluto. Es un juego muy difícil, pero que te brinda la oportunidad de dar la vuelta, emprender una aventura y volver más tarde.

Decir que Elden Ring me impresionó es quedarse corto. Seguro que seguirá pareciendo esotérico e inaccesible para un subconjunto de personas. Hay cosas que aún podría hacer mejor en términos de incorporación, y podría hacer aún más en el frente de las mejoras de calidad de vida para los jugadores de Souls que regresan. Pero como experiencia, es uno de los juegos más maravillosos y abiertos que he jugado en años. Tiene tanto que decir desde una perspectiva de diseño que la gente hablará sobre sus opciones durante años y jugará durante más tiempo.

No es exagerado decir que Elden Ring es el juego más grande y ambicioso de FromSoftware hasta el momento, y esa ambición ha valido la pena. Incluso después de 87 horas de sangre, sudor y lágrimas que incluyeron algunas de las peleas más desafiantes que he peleado e innumerables sorpresas, todavía hay jefes que dejé sobre la mesa, secretos que aún tengo que descubrir, misiones secundarias. que me perdí, toneladas de armas, hechizos y habilidades que nunca he usado. Y todo esto además del PVP y el juego cooperativo del que apenas he podido rascar la superficie… Al igual que The Legend of Zelda: Breath of the Wild antes, Elden Ring es uno que recordaremos como un juego que hizo avanzar un género.

Elden Ring es comida chatarra para los fans de FromSoftware. Es más de lo que ya adoro, pero de tamaño familiar. Tiene todo lo que hace que estos juegos sean tan embriagadores y que aloja su intrincada ficción en mi cerebro. Pero su devoción por lo que vino antes distrae. Atenúa el impacto de esos momentos en los que Elden Ring salta más allá de su pasado para demostrar por qué los juegos de FromSoftware no tienen paralelo entre todos los que intentan replicarlos. Como otro juego de Souls, me encanta Elden Ring, pero como el último juego de FromSoftware, quería que soñara un poco más grande.

Se puede argumentar que Elden Ring no es tan revolucionario como podría haber sido. Y definitivamente no resta valor a la experiencia en general. Cuando Elden Ring golpea los rieles, el impulso lo lleva hacia adelante y se niega a reducir la velocidad. Mis picos de rabia por ser pisoteado por gigantescos titanes nunca dejaron de ser divertidos a pesar de eso, con esa forma tan particular de alegría masoquista que obtienes al luchar con los juegos de FromSoftware. Puede que no sea tan innovador como sus inspiraciones, pero tomado en sus propios términos, Elden Ring podría ser el mejor de sus hermanos, y eso es algo que todavía me cuesta creer que realmente sucedió.

Elden Ring me desafió, me cautivó y me encantó, un diluvio implacable de descubrimiento y visión artística sin ataduras. representa una combinación verdaderamente sorprendente de varios elementos del juego que se unen para crear algo fascinante, especial e inolvidable. No es solo el mejor juego de este año; es uno de los mejores juegos jamás creados.

Elden Ring es un título histórico. Del mismo modo que FromSoftware ha ampliado los límites de los desafíos aceptables, la narración orgánica y la construcción de mundos grandiosos, aquí presentan un nivel de libertad y exploración pocas veces visto. Este no es un caso de simplemente ir al lugar y hacer las cosas una y otra vez hasta que el mapa cambie de rojo a azul. Se trata de elegir una dirección y seguirla, encontrar enemigos a los que no puedes imaginar vencer y luego vencerlos; estar desconcertado por un misterio que no tendrá sentido hasta horas después; es encontrar equipo que no puede esperar para ser lo suficientemente fuerte como para usarlo, o conocer personajes enigmáticos que pueden resultar aliados o enemigos según las trayectorias que aún no puede predecir.

Imágenes: FromSoftware