¿Cómo funciona el croosgen y crossplay en Elden Ring?

Si hay un juego que vaya a tener obsesionado a muchos esta semana es Elden Ring. El próximo título de From Software finalmente llegará a las manos de los jugadores que están esperando un reto a la altura de sus habilidades (o paciencia). Quizás una de las mejores cosas es la cantidad de plataformas en las que estará disponible desde el día 1: Xbox One, Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Más importante, aunque Elden Ring ofrece una aventura principalmente individual hay opciones que te permiten jugar con otras personas (no queremos entregar muchos detalles en caso de que quieras evitar spoilers mayores del juego).

Así que para aclarar ciertas dudas del juego en ENTER.CO te contamos en qué casos puedes y no jugar con otras personas Elden Ring.

¿Cómo funciona el Crossgen en Elden Ring?

Sí, Elden Ring cuenta con soporte entre generaciones de consolas o Crossgen. Esto significa que podrás jugar con tu amigo, así tu tengas tu partida en una PS4 y él en una PS5. Esto puede ser bastante útil para aquellas personas que están dudando en comprar el juego, pensando en que no podrán compartir la experiencia con alguien que tuvo la suerte de conseguir una consola de la nueva generación (que en este punto parece más difícil que vencer a todos los jefes en Dark Souls 3 sin daño utilizando una guitarra de Guitar Hero como control).

Hay un adicional importante con Elden Ring y es que viene con actualización gratuita a la próxima generación. Hay un pequeño punto a considerar. En el caso de Xbox no necesitas preocuparte por la versión del juego, pues cuenta con la opción de Smart Delivery que permite actualizar la versión del juego a la siguiente generación gratis. En el caso de la PS5 y PS4 es importante que verifiques la versión que compras, porque solo una de las PS4 cuenta con la opción de actualizar a la siguiente generación de consola (y, por supuesto es un poco más costosa).

Mala noticia: no hay Crossplay

No hay mucho que profundizar acá. Por desgracia, si estás jugando en una consola diferente a la de tus amigos no hay manera en la que puedas jugar con ellos. Esto, por supuesto, también aplica para las personas que jugarán en PC. From Software no parece tener planes para incluir este sistema en el juego y, viendo la historia, es muy poco probable que ocurra en el futuro.

Imágenes: From Software.