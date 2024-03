¡Que boas notícias para os jogadores! Sony comenzará a producir jugos físicos de la PS5 en Brasil

Muy pronto los juegos físicos de PS5 que compres serán ‘made in Latinoamérica’. Esta semana Sony confirmó la apertura de instalación en la Zona Franca de Manaos para la producción de discos que serán distribuidos a nivel nacional y en la región de Latinoamérica.

Para ser claros, no se trata necesariamente de una instalación nueva. La instalación ya estaba funcionando desde hace algunos años (siendo operada por el socio estratégico en la región, Solutions 2 GO), pero hasta el momento solo se había encargado de producir juegos para otras consolas de PlayStation. El anuncio más reciente es que ahora cuenta con la capacidad de producir juegos para la PS5 (que suelen tener un tamaño mayor, como por ejemplo ‘God of War: Ragnarok’ que tiene 100GB de peso).

“Aquí en Sony Interactive Entertainment, apreciamos el apoyo que nuestra comunidad brasileña ha brindado a la marca PlayStation y a nuestros productos”, dijo Miguel Cunha, director senior de PlayStation Latinoamérica en un comunicado compartido por la compañía. «Estamos emocionados de compartir la noticia de que, a partir de ahora, los discos físicos de PlayStation 5 de nuestros juegos exclusivos y de terceros se producirán en Brasil».

Por desgracia, además de saber que los juegos serán producidos en nuestra región, no hay mayores noticias positivas para la comunidad de América Latina. El comunicado no asegura que el tener una fábrica cercana significará una disminución en el precio de los juegos físicos para nuestra región. Mirando la historia, el contar con un puesto de fabricación ‘local’ no ha afectado el costo de estos títulos… así que no esperen comenzar a encontrar juegos a un precio más accesible.

PlayStation 5 anunció también que este año no tiene planeado el lanzamiento de alguna propiedad intelectual importante. Así que por ahora esta fábrica en Brasil con seguridad se encargará de procesar algunos de los títulos más populares de la consola como es el antes mencionado ‘God of War’, pero también está ‘Marvel’s Spider-Man’, ‘Grand Turismo 7’ y ‘Horizons: Forbidden West’.

Imágenes: Sony