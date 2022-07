Polium: la desconocida empresa que «fabricará» la primera consola para NFT

Una resolución entre los 4K Ultra HD y los 8K HDR, TouchID, un sistema de trazado de rayos, hasta 120 fotogramas por segundo y un diseño que a muchos les ha hecho pensar en la GameCube de Nintendo: esas son las promesas que giran alrededor de la próxima consola que busca revolucionar el mundo de la web 3.0.

Se trata de un proyecto que anunció la compañía Polium que busca fabricar una consola que permitirá que los usuarios jueguen videojuegos en donde puedan intercambiar criptomonedas y NFT, así como realizar compras con diferentes tokens. Se llama Polium One y desde la empresa fabricante, aseguran que saldrá al mercado en el 2025.

Sin embargo, hay muchas dudas alrededor de la ambiciosa consola pensada para el mundo del blockchain; pues no solo no existe hasta ahora un prototipo del dispositivo (únicamente un render en 3D del producto, sino que varias de sus especificaciones parecen demasiado buenas para ser verdad, como la promesa de usar un sistema de autenticación de Touch ID: una tecnología que es propiedad de Apple y que no se suele compartir con cualquier empresa.

We are introducing the Polium One, A multi-chain console for Web 3 Gaming. #Web3OnConsole pic.twitter.com/tkRaP2O13A — Polium (@Polium__) July 2, 2022

Lo que se sabe (y lo que no) sobre Polium

Es poca la información que se conoce sobre la compañía que ha hecho el anuncio. Hasta ahora, por ejemplo, se desconoce la procedencia de la misma. Sin embargo, hay detalles que llaman la atención (y no precisamente para bien), como que en la plataforma de blogging, Medium, Polium tiene únicamente siete seguidores; y que en Twitter solo cuentan con 2.048.

Pero hay más dudas alrededor de la consola que promete «revolucionar» el mundo de los NFT, pues pese a que aún no existe una sola primera consola construida, los fabricantes están ofreciendo a los interesados de las criptomonedas separar el dispositivo comprándolo en pre-venta. Este punto se vuelve más sospechoso cuando se tiene en cuenta que dicha consola «será construida por la comunidad», según Polium.

El primer modelo de Polium One que estará disponible para inversionistas, pretende salir en 2024. No obstante también se desconocen los juegos con los que contará. Según la página web de la empresa, aún no hay ningún título confirmado, ya que presuntamente se encuentran en conversaciones con algunos desarrolladores, los cuales, por supuesto, no se mencionan.

Frente a las críticas que ha recibido el anuncio, la empresa asegura tener trayectoria en el diseño de hardware y software y que esperan tener listo un primer prototipo funcional en noviembre de este 2022.

Imágenes: Polium