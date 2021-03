Podrás jugar ‘Horizon Zero Dawn’ y otros 9 juegos gratis en tu PS4

En el caso de 'Horizon Zero Dawn', el título estará disponible para descarga desde el próximo 19 de abril hasta el 14 de mayo.

¿Ya te quedaste sin qué jugar en tu PS4? Sony anunció que añadirá otros 10 nuevos juegos al programa de Play at Home. Uno de ellos es uno de sus mejores títulos, ‘Horizon Zero Dawn’. Los juegos comenzarán a estar disponibles desde la próxima semana, iniciando el 25 de marzo hasta el 22 de abril. En el caso de ‘Horizon Zero Dawn’, el título estará disponible para descarga desde el próximo 19 de abril hasta el 14 de mayo.

Esta es la lista completa de títulos disponibles, junto con enlaces a sus enlaces:

‘Abzu’

– ‘The Witness’

– ‘Enter the Gungeon’

– ‘Subnautica’

– ‘Rez Infinite’

– ‘Moss’

– ‘Astro Bot: Rescue Mission’

– ‘Paper Beast’

– ‘Thumper’

La inclusión de ‘Horizon Zero Dawn’, sin duda, tiene otro motivo. Se espera que la segunda parte sea lanzada en el tercer o cuatro trimestre de 2021. ‘Horizon Forbidden Horizons’ es uno de los juegos más esperados del año y la posibilidad de poder jugarlo gratis seguramente impulsará a muchos nuevos usuarios de PS5 a comprar la consola o el título. El RPG de Guerilla Games es considerado como uno de los mejores títulos de generación anterior de consolas, con dinosaurios de metal gigantes, ambientes espectaculares y una serie de mecánicas que garantizan que podrás pasar un muy bien tiempo jugándolo antes de necesitar un remplazo.

Por ejemplo, en nuestra evaluación del título, tres años atrás, aseguramos que «‘Horizon Zero Dawn’ no parece el primer action RPG de la compañía, sino que tiene el perfil de una obra maestra. El combate es espectacular, inmersivo y lleno de retos para el jugador. El mundo abierto tiene espectaculares escenarios en los que vale la perderse y explorar. Las misiones de la campaña encajan bien con la historia y tocan temáticas profundas. Las mecánicas de grinding te obligan a dedicar horas y horas que se sienten como minutos. Además de unos pequeños problemas, como unas​ misiones secundarias que no dejan de escapar del molde del género, ‘Horizon’ es quizás uno de los mejores action Rpgs que han salido en los últimos años».

El programa de Play at Home es gratuito y no requiere de suscripción a PS Plus. También es de acceso global, con algunas restricciones que no aplican en Latinoamérica (por ejemplo, ‘Enter the Gungeon’ no estará disponible en China, Indonesia, Malasia, Taiwán y Tailandia). Hace tan poco unas semanas tuvimos la oportunidad de jugar y descargar ‘Ratchet & Clank’.

Imágenes: Guerilla Games