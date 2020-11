PlayStation ya tiene su respuesta para Xbox Game Pass

Pocos ponen en duda la derrota de Microsoft en la guerra anterior de consolas. Pero la salida de la Xbox Series X/S presenta un terreno nuevo para la compañía. Y una de sus cartas de triunfo, de manera curiosa, no es su hardware. Game Pass se ha convertido en la parte más atractiva de ser un jugador de Xbox hoy, con un servicio de suscripción similar a Netflix que, entre otras cosas, da acceso a los jugadores a los títulos exclusivos desde el día 1, permite comprar versiones para PC y Xbox de manera simultánea y tiene un precio agresivo que incluye Live Gold.

Así que la pregunta viene a ser ¿tiene PlayStation una respuesta? Hasta el momento sus juegos exclusivos le han significado una ventaja, pero considerando que la Xbox Series S está pensada precisamente para soportar Game Pass, un servicio similar resulta más que lógico si la compañía quiere no perder frente a Microsoft en este terreno. En una entrevista para el medio ruso TASS, Con Jim Ryan, presidente de PlayStation, se le preguntó directamente si Sony estaba pensando en competir contra Game Pass con un tipo de suscripción similar. Contrario a lo que se esperaba, Ryan no ignoró la pregunta, sino que dio una respuesta bastante directa:

«De hecho, tenemos noticias en camino, pero no para hoy».

Las palabras del CEO de PlayStation confirman que Sony no ha ignorado el éxito/amenaza que representa Game Pass. El hecho de que no lo anuncie todavía puede indicar que la empresa tiene planeado su lanzamiento en 2021, quizás para no poner a combatir su producto con la nueva generación de consolas que hace solo semanas salió (y a los minutos se evaporó) de las tiendas.

PlayStation ya dio muestras de querer apostar por un servicio similar en su próxima generación de consolas. La compañía anunció PlayStation Plus Collection, que es una colección de títulos de la PS4 disponibles de manera gratuita para los jugadores con PS Plus y una PS5. Con títulos como Mortal Kombat X, God of War, Persona 5 o Resident Evil 7. No sorprendería que la compañía ahora esté pensando en ampliar esta opción. Tiene que ofrecer una alternativa bastante interesante en costos y contenido, considerando que de entrada tiene un defecto importante: la ausencia de compatibilidad con PC.

Tampoco es claro cuándo deberíamos esperar este anuncio, en especial considerando que Sony ha dejado de pegarse del calendario de anuncios del año, en especial ahora que el futuro de las convenciones de videojuegos es incierto, al menos hasta la salida de una vacuna del COVID-19.

Imágenes: Sony