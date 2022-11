PlayStation estaría experimentando con los NFT y el blockchain

Aunque el mercado de los NFT y el blockchain está pasando por un momento de muchas dudas, las compañías siguen explorando las posibilidades de unirse al mercado y aprovechar el furor por los tokens. Por ejemplo, detalles de una patente indican que PlayStation estaría interesado en integrar y apostar por los NFT en un futuro.

El nombre de la patente es ‘Tracking Unique In-Game Digital Assets Using Tokens on a Distributed Ledger’ (‘Seguimiento de activos digitales únicos en el juego usando tokens en un libro mayor distribuid’) en inglés y de acuerdo con el reporte de Video Games Chronicle detalla lo que sería un sistema en el que ciertos objetos únicos de juegos (por ejemplo, un set de armaduras especial de God of War) serían rastreados utilizando tecnología blockchain. Lo que esto permitiría es hacer seguimiento de quién creó el objeto, quién ha tenido posesión de él, si ha sido modificado en el camino y desde cuándo existe.

El objetivo de la patente es que, por ejemplo, una persona pueda coleccionar objetos que sean creados por fans, jugadores de esports, influenciadores o streamers. La idea del sistema sería aprovechar a estos creadores para entregar objetos únicos a los jugadores, pero que tengan valor más allá del juego que están disfrutando o que puedan intercambiarlos.

«A las personas a menudo les resulta significativo poseer o usar elementos físicos únicos relacionados con celebridades o actividades respetadas».

Por supuesto, PlayStation tiene un reto importante: enfrentarse a la resistencia que los NFT han tenido en el segmento de los videojuegos. Aunque muchos han intentado explotar la idea de tokens dentro de juegos o franquicias, hasta el momento hace falta un ejemplo que demuestre una demanda real de más título play to earn (jugar para ganar, que es uno de los conceptos con los que se vende la idea). Esto no ha detenido a empresas como Capcom de apostar por la idea y anunciar nuevas colecciones de NFT.

De manera curiosa, la patente también contradice las afirmaciones de hace algunos meses cuando PlayStation anunció que lanzaría ‘coleccionables’ que las personas podrían recolectar objetos y fondos a través de su nuevo programa de PlayStation Stars.

¿Jugar para ganar fondos? Así funciona PlayStation Stars

PlayStation Stars quiere proponer un intercambio bastante beneficioso: que juegues y a cambio obtengas puntos para más juegos.

PlayStation está en una maratón de nuevos servicios, funciones y programas que buscan acortar la ventaja que les ha tomado Xbox con Game Pass. Su anuncio más reciente es un nuevo programa de lealtad que quiere que ganes premios por jugar en la consola.

¿Qué es PlayStation Stars?

Es el nombre de este nuevo programa de lealtad de PlayStation.

¿Cuánto costará?

Aquí la sorpresa: no costará nada. Simplemente se tratará de un programa que estará abierto a todos los jugadores de PlayStation.

¿Cómo funcionará?

De manera mensual PlayStation creará retos y metas para que sus jugadores completen. Algunos de los ejemplos puestos en el blog de anuncio incluyen simplemente jugar algún título, mientras que otros son mucho más específicos como por ejemplo el ganar un trofeo específico o ganar algún torneo en línea.

Cada vez que cumplas con alguna de estas ‘misiones’ ganarás puntos.

¿Para qué sirven los puntos de PlayStation Stars?

En su blog PlayStation menciona que estos puntos pueden ser utilizados para redimir ‘coleccionables digitales’ como avatares. Antes de que prendas las antorchas, no se trata de NFT. La compañía ha aclarado que estos coleccionables no están sostenidos en la tecnología de Block Chain, no pueden ser intercambiados, vendidos o tiene relación con las billeteras de criptos.

Esto no es todo. PlayStation también asegura que estos puntos pueden ser redimidos como fondos para compras dentro de la tienda de la consola.

¿Es decir que es similar a los Nintendo Gold Points?

Sí. Esta vendría a ser la comparación más cercana.

¿Cuándo se lanzará?

‘A finales de año’ es la única ventana que hemos recibido. No hay una fecha confirmada.

¿Estará disponible en Colombia?

El anuncio no habla de un lanzamiento limitado por regiones. Pero este suele ser el caso con la mayoría de servicios de PlayStation. Tendremos que esperar para ver si en nuestro país tendremos PlayStation Stars.

Imágenes: PlayStation