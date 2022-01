Para celebrar el aniversario 35 de Castlevania … Konami ha anunciado NFT

Castlevania es una de las franquicias más importantes de los videojuegos y, sin duda, una de las más queridas. En caso de que no lo sepas, este año la franquicia celebra su aniversario número 35. Sin duda un evento importante que los fans esperaban estuviera acompañado del anuncio de un nuevo juego a gran escala o quizás nuevos proyectos como la serie de Netflix que, sabemos, está en desarrollo.

Pero no. Castlevania ha decidido celebrar su aniversario número 35 con una subasta de NFT inspirados en la franquicia.

Los NFT en cuestión contarán con representaciones de escenas de los juegos, arte gráfico de los mismos, así como nuevo arte de la franquicia. En esta página puedes ver los NFT que están siendo vendidos y solo una copia de cada NFT será subastada.

Por supuesto, hay una cantidad de letras pequeñas que acompañan la subasta. Para empezar, Konami aclara que no puede garantizar que el precio de los NFT subastados mantenga su valor. Eso sí, la persona que los compré tendrá el honor de ver su nombre de usuario como el primer comprador de NFT en su sitio web… siempre que Konami consideré que el nombre de usuario corresponde a los estándares. La persona tampoco tiene los derechos de autor o la propiedad intelectual del token. También parece que la compañía no promete que las imágenes utilizadas en esta tanda de NFT no serán luego re utilizadas para vender otros tokens (aunque no con la misma información, que viene a ser todo el punto de un NFT).

Te puede interesar: Konami está trabajando en un nuevo videojuego de Castlevania

Para todo aquel que esté dentro del flujo de noticias usual de Konami no debería sorprender. La compañía, al igual que Square Enix, fue una de las primeras en subirse al tren de los NFT. De hecho, Kotaku desenterró una declaración en el sitio de inversionistas de Konami en el que el presidente de recursos aseguró que “Es más, con la evolución de tecnologías como AI, 5G y NFT (tokens no fungibles), así como con el creciente reconocimiento de los deportes electrónicos como evento deportivo, esperamos que el mercado se revitalice con nuevas formas ingeniosas de disfrutar de los juegos”.

Konami no es la primera compañía en intentar utilizar NFT como una nueva estrategia de mercadeo. Ubisoft intentó lo mismo y fracasó de manera espectacular cuando sus jugadores aclararon que no les hacía nada de gracia la idea. Otras compañías han hecho declaraciones similares, que han sido recibidas con el mismo ‘no’, al menos en occidente. Square Enix, por otro lado, ha ignorado estas quejas e incluso aseguró en una carta de fin de año que los NFT ofrecían la oportunidad a aquellos que no jugaban videojuegos ‘para divertirse’… ocasionando una nueva tanda de burlas en la Internet.

Imágenes: Montaje ENTER.CO