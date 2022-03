One Piece Odyssey: la promesa de un juego para el Rey de los Piratas

Bandai Namco anunció esta mañana un nuevo juego, en celebración de su aniversario número 25. Y, para celebración de los fans del manga de Eichiro Oda, se trata de un juego que al menos promete tener la ambición necesaria para el Rey de los Piratas.

Para empezar, One Piece Odyssey contará una historia original creada por el mismo Oda, quién además contribuirá con la creación de algunos personajes y diseños para los monstruos disponibles. El juego también está siendo desarrollado por ILCA, Inc. la compañía responsable de desarrollar los juegos de ‘Pokémon Brilliant Diamond’ y ‘Pokémon Shining Pearl’. Este es un punto interesante, porque los remakes fueron entradas bastante criticadas de la franquicia, no tanto en términos de la calidad de los juegos, sino de contenido.

Esta es la sinopsis oficial de One Piece Odyssey, compartida por Bandai Namco:

“Durante su viaje, los Sombreros de Paja, liderados por Monkey D. Luffy, son tragados por una gran tormenta en el mar. Terminan en una isla misteriosa llena de naturaleza y se separan unos de otros. La tripulación emprende un nuevo viaje de aventuras lleno de maravillas de una naturaleza furiosa, poderosos enemigos y extraños encuentros con los lugareños de la isla. ¡Trabaja junto con Luffy y su tripulación para zarpar una vez más!”.

Por ahora el primer adelanto del One Piece Odyssey no nos entrega mayores pistas sobre el título que podemos esperar. Sabemos por detalles compartidos por Namco que en esta ocasión no solo podremos jugar como Luffy, sino que todos los miembros de la tripulación serás personajes disponibles (Zoro, Nami, Ussop, Sanji Robin, Chopper, Frankie y Brook). El juego estará disponible para la PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One y Xbox Series X.

Imágenes: Bandai Namco