Eichiro Oda lo repite: no, el One Piece no son nuestros amigos

One Piece es una de los mangas más populares de historia. Con más de dos décadas de publicación y la promesa de un final que, si algo, todavía parece muy, muy, muy lejano. La esperanza de muchos es finalmente llegar a la conclusión de este largo viaje, en el que Luffy y compañía han atravesado el mundo con la meta de encontrar el One Piece: el tesoro del rey de los piratas.

Por supuesto, la pregunta de muchos es qué es realmente el One Piece. Algunos han afirmado que se trata de un objeto para cambiar el orden mundial (algo a lo que la historia apunta también, considerando lo que hemos visto en los arcos más recientes). Sin embargo, siempre existe el temor de que la respuesta sea algo más… simbólico como por ejemplo “los amigos que hicimos en el camino” o “las aventuras que vivimos”.

Oda, desde hace tiempo, ha despejado estas dudas asegurando que el final que tiene planeado para One Piece no cae en estos clichés. Algo que se ha confirmado nuevamente cuando Mayumi Tanaka, la actriz de 66 años que le da la voz a Luffy en la serie, aseguró que, aunque Oda no le ha revelado cuál será el final del manga, al menos le ha confirmado que se trata de algo real. A continuación, una traducción de la conversación publicada por Orojapan.

She also said that she doesn’t know how the story will end & wants to live until the last ep.

Regarding the OP, she thought it was something related to friends or bonds. But Oda told her, «It’s not that! The OP is real!»

She’ll watch the end of OP to find out what the OP is. pic.twitter.com/FHVPIMq9iI

— OROJAPAN (@Orojapan1) January 1, 2022