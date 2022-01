¡Ojo! Tenemos descuentos de inicio de año en la tienda de Nintendo

2022 apenas lleva una semana y… mejor nos quedamos en casa los próximos meses. Si tienes una Nintendo Switch es, además, un buen momento para invertir en juegos, pues iniciamos el año con algunos descuentos importantes, incluyendo algunos títulos recientes en la consola como es ‘Shin Megami Tensei V’ e incluso algunos descuentos mucho más atractivos, que reducen, de manera significativa el peso en el bolsillo.

La lista es bastante enlace y con este enlace puedes mirar la lista completa de juegos que están con descuento. Sin embargo, si estás buscando ahorrar tiempo te damos la lista de nuestros descuentos recomendados, con enlace de tráiler a YouTube (en caso de que necesites un poco más de motivación).

Shin Megami Tensei V – Antes 60 dólares, ahora 42 dólares.

Disco Elysium – antes 40 dólares, ahora $26.

South Park: The Fractured But Whole – antes $60 dólares, ahora 15 dólares.

Ori and the Will of the Wisps – antes $15 dólares ($30).

Gris – antes 17 dólares, ahora 4.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch – Antes 50 dólares, ahora 10 dólares.

Dragon Ball FighterZ – antes 60 dólares, ahora 10 ($60).

Tales of Vesperia: Definitive Edition – Antes 50 dólares, ahora 12 dólares.

Jump Force: Deluxe Edition – Antes 50 dólares, ahora 12 dólares.

Wargroove – Antes 20 dólares, ahora 10 dólares.

Imágenes: Atlus