Cercanos al final del año, Nintendo una vez más ha actualizado la lista de juegos más vendidos de la Nintendo Switch. La lista tiene un par de modificaciones, pero quizás la más importante es lo cerca que está Animal Crossing New Horizons de alcanzar a Mario Kart 8 Deluxe como el juego más vendido de la consola.

Estos son los 10 juegos más vendidos de la Nintendo Switch:

10_ Ring Fit Adventure: 12.21 millones de copias.

9 – Splatoon 2: 12.68 millones de copias.

8 – Pokémon Lets Go, Pikachu!/Eevee!: 13.83 millones de copías.

7 – Super Mario Party: 16.48 millones de copias.

6 – Super Mario Odyssey: 21.95 millones de copias.

5 – Pokémon Sword/Pokémon Shield: 22.64 millones de copias.

4 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 24.13 millones de copias.

3 – Super Smash Bros Ultimate: 25.71 millones de copias.

2 – Animal Crossing New Horizons: 34.86 millones de copias.

1 – Mario Kart Deluxe: 38.74 millones de copias.

Los cambios más importantes vienen a ser la salida de ‘New Super Mario Bros. U Deluxe’ y la entrada de Ring Fit Adventure a la lista. La razón parece obvia, pues muchas personas han intentado retomar la actividad física después de la vida sedentaria que tuvimos en la pandemia, con lo que el juego ha incrementado en popularidad.

Otros datos revelados por Nintendo es que la compañía ha vendido un total de 8.3 millones de Nintendo Switch en los últimos seis meses (con el semestre terminando el pasado 30 de septiembre). Esto le reportó a la compañía ventas de $6.73 mil millones de dólares, con ganancias de más de $1.86 mil millones de dólares. En general, Nintendo tuvo un semestre bastante prolífico en términos de ventas.

Imágenes: Nintendo