¡Ojo! Más de 600 juegos en la PlayStation tienen descuento de hasta el 50%

Si tienes la PS4 ausente de juegos, ya sea por falta de dinero o por que no has visto ningún lanzamiento reciente que te llamado la atención, es el momento de hacer compras. PlayStation ha lanzado una tanda de descuentos para los más de 600 juegos en su catálogo. ¡Y pocos son los títulos excluidos!

Aunque el precio puede parecer menor, a caballo regalado (o en este caso, con descuento) no se le mira diente. La lista de títulos disponibles incluye juegos AAA que quizás hayas olvidado, así como algunas joyas indie que son perfectas adiciones para matar el tiempo mientras que los títulos estrellas de Sony llegan en 202. Algunos de los juegos que podrás disfrutar con este descuento son Dead by Daylight, Star Wars Battlefront 2, Persona 5 Royal Deluxe Edition, Batman: Arkham Knight Premium Edition, Need for Speed Heat, entre otros.

¿Cómo buscar las ofertas disponibles en la PlayStation Store?

Ingresa a la opción de tienda en la pantalla principal de la consola y luego en la quinta opción de su menú encontrarás Ofertas. Luego utiliza el joystick o los botones para desplazarte por completo hasta la derecha y selecciona la opción de ‘todas las ofertas:

Aquí tienes una lista de algunos de los juegos que tienen descuento, para reducir tu trabajo al momento de buscarlos:

Persona 5 Royal Deluxe Edition: $20 dólares (antes $70 dólares).

Dying Light: The Following Enhanced Edition: $12 dólares (antes $30 dólares).

Need for Speed Heat: $12 dólares (antes $60 dólares).

Dead by Daylight: $15 dólares (antes $30 dólares dólares).

Tetris Effect: Connected: $20 dólares ($40).

Lumines Remastered: $5 dólares (antes $15 dólares).

Saints Row: The Third Remastered: $12 dólares (antes $40 dólares).

Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion $12 dólares (antes $40 antes).

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition: $20 dólares (antes $70 dólares)

Star Wars Battlefront 2: $5 dólares (antes $20 dólares),

Fallout 4: Game of the Year Edition: $13 dólares (antes $40 dólares).

Jak and Daxter Bundle: $20 dólares (antes $40 dólares).

Batman: Arkham Knight Premium Edition: $8 dólares (antes $40 dólares).

Conan Exiles: $20 dólares (antes $50 dólares).

Dragon’s Dogma: Dark Arisen: $9 dólares (antes $30 dólares).

Dishonored Definitive Edition: $10 dólares (antes $20 dólares).

The Forest — $8 dólares (antes $20 dólares).

Rage 2 — $12 dólares (antes $40 dólares).

Mega Man X Legacy Collection 1+2: $20 dólares (antes $40 dólares).

Knack 2: $10 dólares (antes $20 dólares).