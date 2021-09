Nvidia niega las filtraciones: ‘God of War’ no llegará a PC

Nvidia ha salido a desmentir rumores, un día después de que unas filtraciones asegurarán que God of War, el juego de exclusivo de la PS4, llegaría a la PC. La compañía ha compartido su declaración a través de un comunicado:

A continuación, les compartimos una traducción del comunicado completo:

«NVIDIA tiene conocimiento de una lista de juegos publicada no autorizada, con títulos lanzados y / o especulativos, que se utiliza solo para el seguimiento y las pruebas internas. La inclusión en la lista no es una confirmación ni un anuncio de ningún juego”.

Para algo de contexto: Una filtración rodando Internet aseguraba que algunos de los exclusivos de la consola de Sony estarían en camino a llegar a Nvidia GeForce NOW (el servicio de juegos en la nube). La publicación, que se expandió rápidamente después de ser compartida en un post de Reddit. Su presencia en el servicio de streaming para muchos era garantía de su llegada a PC, considerando que el servicio precisamente se alimenta de Steam y la Epic Game Store.

Con esto, también se desmiente otros rumores que habían acompañado al primero. Por ejemplo, la imagen de God of War propulsó otras ‘filtraciones’ que aseguraban que otros juegos exclusivos de la PS4 también estarían eventualmente disponibles en PC como la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto Remastered, así como el remake de Demon Souls o Returnal.

Cabe destacar que Ighor July, la persona detrás de la minería de datos que encontró las capturas, fue la primera persona en asegurar que estas no son pruebas 100% seguras de que God of War llegaría a PC. La razón es que la entrada que contenía la imagen pertenecía al emulador Dolphin y, por lo tanto, no reflejaba algún lanzamiento a futuro. De hecho, también encontró como parte de las capturas una que mostraba un juego de Nintendo, que es famoso precisamente por mantener sus exclusivos dentro de la consola.

«¿Por qué está aquí? Nintendo dice que no existe una forma legal de copiar juegos. Incluso los que compró personalmente y desechó son copias ilegales, a prueba. ¿Tienen otros emuladores para ejecutar otros juegos como God of War? No los he encontrado, pero tal vez los emuladores se incluyeron con esos juegos. La información que descubrí a continuación me sorprendió aún más», lee la publicación en la que explica cómo hizo ingeniería reversa para descubrir la información.

Imágenes: Santa Mónica Studios