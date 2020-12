Nuestras predicciones de los Game Awards 2020

Mañana, 08 de diciembre, a las 6:30 PM (hora Colombia) se presentarán los Game Awards 2020. Como cualquier otra ceremonia en 2020, el evento será principalmente virtual (lo que anticipa nuevas maneras de interactuar para los asistentes). Aunque muchos no presten atención al evento, para otros se trata del equivalente a los Óscar de la industria de los videojuegos. Es la oportunidad perfecta para discutir cuál fue el mejor juego del año y, como siempre, no terminar de acuerdo.

Por supuesto, en ENTER.CO tenemos nuestra lista de favoritos en la categoría de cada año, así como aquellos que nos gustaría que salieran con algún reconocimiento. Para calentar los motores antes de la ceremonia de mañana hemos preparado nuestras predicciones en las categorías principales de la ceremonia de mañana.

Estos son nuestros ganadores de los Game Awards 2020:

Mejor juego activo

El que creemos que ganará: ‘Fortnite’

El que esperamos que gane: ‘COD: Warzone’

¿Hay alguna duda de que Fortnite sigue siendo el juego más popular de la lista? Incluso con el fiasco de su guerra con Apple, el juego de Epic Games tuvo un año bastante productivo que involucró varias asociaciones con Marvel, eventos especiales y conciertos. Aunque sus esfuerzos no siempre fueron perfectos, sigue siendo el rey de los Batlle royale.

‘COD: Warzone’, por otro lado, ofreció una mejor experiencia en todo al año (si puedes omitir sus actualizaciones masivas). El juego entregó una experiencia sólida y llena de elementos para mantener a su fan de jugadores satisfecha. Hay un argumento para hablar de ‘Destiny 2’, pero entre los dos creemos que Activision fue más consistente con ‘COD’ a lo largo de 2020.

Mejor independiente

El que creemos que ganará: ‘Hades’

El que esperamos que gane: ‘Hades’

Si no gana ‘Hades’ hay algo fundamentalmente mal en los Game Awards. Este juego tiene todo el material para ser el mejor del año. Sus méritos en música, jugabilidad, dialogo, historia, arte… no hay nada negativo que decir de él, realmente. Sí, ‘Fall Guys’ dominó un tiempo y ‘Spelunky 2’ es un roguelike espectacular, pero no hay dudas de que ‘Hades es el único Dios de este Panteón al que vale la pena adorar.

Mejor juego en dispositivos móviles

El que creemos que ganará: ‘Among Us

El que esperamos que gane: ‘Among Us’

Algunos podrán esperar que ‘Genshin Impact’ se lleve el premio. En números de ventas sin duda le lleva una ventana al título de Inner Sloth. Pero cuando tu juego es una de esas tendencias que ves en todos los canales de Twitch no hay competencia. ‘Among Us’ es más grande de lo que cualquiera haya esperado y resulta asombroso que dos años después de su lanzamiento aparezca en esta categoría. No creo que haya necesidad de votar aquí, pero si no gana ‘Among Us’ me parecerá muy ‘Sus’ de parte de los Game Awards 2020.

Mejor juego de acción

El que creemos que ganará: ‘Hades’

El que esperamos que gane: ‘Hades’

¿Ya se cansaron de escucharnos hablar bien de ‘Hades’? Porque tenemos un par de categorías más en la que podemos hacerlo.

Mejor juego de aventura

El que creemos que ganará: ‘Ghost of Tsukima’

El que esperamos que gane: ‘Ori and the will of Wisp’

En el año de ‘AC: Vallhala’, el mejor juego de ‘Assasins Creed’ es Sekiro. Inicialmente muchos no esperaban del juego más que ser otro título de mundo abierto replicando la misma fórmula que ya conocemos de pies a cabeza. Pero este samurái tiene fuerza propia. Su historia, mecánicas y combate son mucho más pulidos de lo que cualquiera hubiera esperado. De, hecho, sus ventas son una muestra de la popularidad que adquirió y la garantía de que veremos una segunda parte.

‘Ori and the will of Wisp’ tiene casi 0 chances de ganar. Pero nos gustaría que este juego recibiera un poco más de amor. Pocas veces te encuentras una experiencia tan emotiva y desafiante como él.

Mejor RPG

El que creemos que ganará: Cualquiera (excepto ‘Wasteland 3’)

El que esperamos que gane: ‘Persona 5 Royale’

Esta sí que es una categoría sin un ganador seguro. Todos (y decimos todos) en esta categoría tienen posibilidad de ganarse el Game Award. Hay un mérito para cualquiera de los nominados: ‘Final Fantasy VII Remake’ era uno de los juegos más esperados del año y le dio vida nueva a un clásico. ‘Genshin Impact’ causó olas por su modelo gratuito, su capacidad de exploración y sus ventas. ‘Persona 5 Royale’ mejora los aspectos de uno de los más grandes JRPGS en la historia moderna. ‘Yakuza: Like a dragón’ mantiene la locura de SEGA y nos permite explorar esta versión ridícula de Japón. Honestamente, cualquier se puede llevar el premio (excepto ‘Wasteland 3’, que le tocó competir en la categoría más pesada del año).

Nos vamos por ‘Persona 5 Royale’ por pura preferencia personal. Pero es posible que los Phantom Thieves no puedan robar este premio.

Mejor juego familiar

El que creemos que ganará: ‘Animal Crossing: New Horizons’

El que esperamos que gane: ‘Animal Crossing: New Horizons’

Cuando la principal razón por la que es difícil encontrar una Switch en venta es por un juego, tienes un ganador en tus manos. ‘Fall Guys’ y ‘Crash Bandicoot’ son muy buenos juegos, pero simplemente no puedes competir con uno de los fenómenos que definió 2020. El premio es para Tom Nook y la isla de ensueño que hayas construido.

Mejor multijugador

El que creemos que ganará: ‘Among Us’

El que esperamos que gane: ‘Fall Guys’

La única categoría que es seguro que no ganará ‘Animal Crossing’ y la única que esperamos que no gane ‘Among Us’. Si la razón por la que se selecciona a ‘Among Us’ como ganador está en que es el juego más popular con multijugador en estos momentos, no hay mucho que pelear. Pero en cuanto a experiencia él y el título de Nintendo tienen muchos elementos que los hace menos merecedores de este reconocimiento (igual sabemos que Nintendo siempre ha tenido problemas en este elemento).

‘Fall Guys’, por otro lado, ha trabajado mucho en ambos aspectos. El estudio no solo cuenta con una muy buena experiencia de multijugador, sino que ha ofrecido soluciones a problemas de conexión, tramposos en sus partidas, funciones para los jugadores… es posible que ya no sea el niño prodigo de 2020, pero aquí creemos que se merece una victoria.

Juego del año

El que creemos que ganará: Animal Crossing: New Horizons

El que esperamos que gane: ‘Hades’

En cualquier otro año ‘Animal Crossing New Horizons’ habría estado descalificado. Pero una de las cosas que deja 2020 es una nueva generación adicta a crear y mantener su isla, en un intento por crear su jardín Zen en medio de la pandemia. ‘AC: New Horizons’ puede no ser el mejor juego en el apartado técnico, pero nadie puede negar el hecho de que define 2020 (para bien o para mal) y que su efecto y popularidad no tuvieron presentes.

Hades, por otro lado, es un juego perfecto. Se merece el título de juego del año. Cualquier persona que lo haya disfrutado entenderá que por mérito, el premio es suyo. La única pregunta a responder es si esto conseguirá aplacar la popularidad del título de Nintendo.