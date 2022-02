No habrá un nuevo juego de Call of Duty en 2023

Por primera vez de 2005, el próximo año no tendríamos un nuevo juego de Call of Duty. De acuerdo con un reporte de Bloomberg Activision habría tomado la decisión de aplazar el anuncio de un nuevo juego de la franquicia para 2024.

¿Por qué razón se habría aplazado el próximo juego de Call of Duty? De acuerdo con el reporte la razón no tendría que ver con el desarrollo, sino los pobres resultados que han tenido las entradas más recientes de la franquicia. Los ejecutivos a cargo de la franquicia parecen haber llegado a la conclusión que el motivo está en lanzamientos consecutivos. Bloomberg también asegura que la decisión no tuvo que ver con la compra más reciente del Publisher/desarrollador por parte de Microsoft.

No es la primera vez que un desarrollador cambia sus planes de lanzamientos anuales. Ubisoft hace algunos años modificó también su esquema de juegos de Assassins Creed después de enfrentarse a problemas similares. En el caso de Call of Duty el problema es más evidente, con diferentes entradas de la franquicia incluso compitiendo el mismo año. El año por ejemplo vimos COD: Vanguard, COD: Battlefield 2042, que ya tenían un panorama complicado con COD: Warzone.

Por supuesto, se trata de una apuesta bastante interesante de Activision. La franquicia siempre ha sido una de las mayores fuentes de ingreso del estudio. Así, la estrategia parece ser garantizar un mayor impacto por juego, así como una mayor vida ‘útil’ de cada entrada.

La demora tampoco significa que el próximo juego de Call Of Duty no llegará a la PlayStation o que la entrada de 2022 será la última en esta consola. Microsoft ha reiterado, en diversas ocasiones, que no tiene intención de convertir al FPS en un título exclusivo de Xbox.

Imágenes: Activision