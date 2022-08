No, Amazon no tiene planes de comprar EA Games

Caos y confusión este viernes de agosto en el mundo de los videojuegos. Incluso, es posible que si no te has conectado a las noticias desde las primeras horas de la mañana es posible que estés convencido de que ahora Jeff Bezos, además de todo, también será dueño de EA Games.

Te resumimos la noticia: no Amazon no tiene planes de comprar EA.

Todo comenzó en la mañana cuando un artículo de 9toMac aseguraba que EA estaba buscando a una compañía que la comprara o se fusionara con ella., citando como fuente Puck, aunque otros reportes citan la fuente original del rumor como . El artículo original apuntaba a que el desarrollador y publisher estaba apuntando a que su nuevo dueño fuera Disney, Apple o incluso Amazon.

Más allá de la especulación, el artículo aseguraba que el interés de una compra surgió después de que Microsoft realizara su oferta para comprar Activision Blizzard por 68 millones de dólares. Lo curioso es que, aunque el artículo menciona a tres diferentes compañías, el nombre con el que la mayoría se quedó fue el de Amazon, principalmente por lo poco lógico que sonaba una compra por parte de Apple o de Disney.

En menos de dos horas un reporte de CNBC aclaró el panorama. Si bien era cierto que EA estaba considerando la posibilidad de una adquisición, Amazon que se veía como uno de los compradores con más potencial no iba a realizar una oferta por el desarrollador.

“No hay nada ocurriendo”, afirmó David Faber, periodista de CNBC, quien aseguró que sus fuentes eran personas que estarían involucradas en alguna negociación, en caso de que esta se estuviera realizando estarían informadas de tal negociación.

Amazon is not going to make a bid for Electronic Arts, sources tell CNBC’s @DavidFaber. Shares of $EA surged earlier on a report citing a «rumor.» pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv

— CNBC Now (@CNBCnow) August 26, 2022