Nintendo habría ‘incrementado’ el precio de la Switch OLED en pro de sus ganancias

La Nintendo Switch OLED no tuvo precisamente una bienvenida positiva. Muchos esperaban que el nuevo modelo de la Switch trajera algo más que una pantalla más grande y un puerto de ethernet. Pero, como otros expertos han aclarado, la mayoría de expectativas habían sido infladas por rumores y la propuesta de la Switch OLED resulta interesante para aquellos que están buscando comprar su primera Switch o que suelen utilizar más la versión portátil que la consola conectada a un TV.

Pero un nuevo reporte asegura que el lanzamiento de la Switch OLED no solo sirve para expandir el catálogo de consolas, sino para que Nintendo haga pruebas de cuánto puede cobrar por este tipo de modelos y, de paso, incremente su margen de ganancias. Un reporte de Bloomberg afirma que el costo de fabricación de la Switch OLED solo es 10 dólares superior al de la versión estándar de la consola. Sin embargo, Nintendo habría incrementado el precio 50 dólares, dando un costo final de 350 dólares.

El costo extra de 50 dólares sorprendió a muchos al momento en que se anunció la consola. Aunque el aumento de precio en nuevos modelos no es nuevo en el mundo de las consolas, a diferencia de la PS4 Pro o la Xbox One X (revisando la generación anterior) no trae nuevos componentes o mejoras que justifiquen su precio (mayor memoria, una GPU más avanzada, 4K o mejor rendimiento). De hecho, considerando que en términos estrictos se trata de la misma consola con algunas pequeñas mejoras de vida se trata de un aumento difícil de justificar.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber de la Nintendo Switch OLED

«Nintendo no pudo proporcionar suficiente valor agregado para justificar un aumento de 50 dólares en el nuevo hardware», dijo a Bloomberg el jefe de investigación de acciones de Morningstar, Kazunori Ito. «El nuevo hardware está apenas a medio preparar y no ayudaría en absoluto a mantener el impulso de la plataforma. La Switch tuvo su punto máximo el año pasado y solo se ralentizará a partir de aquí».

Sin embargo, otros analistas aseguran que este aumento de costo es un experimento que Nintendo hará en la popularidad de la Switch. La consola original ha probado ser uno de los productos de nueva generación favoritos de los jugadores, tomando un impulso poco esperado en 2020. Lo que Nintendo probaría es si la fuerza de la consola puede permitir incrementar su margen de ganancias al ofrecer este modelo a un precio mayor del esperado y de esa manera también llegar a la meta de los 100 millones de Nintendo Switch, antes de que termine el año fiscal.

En última instancia, la mayoría de expertos aseguran que Nintendo no estaría cobrando 50 dólares de más si no estuviera por completo seguro de que su consola podrá mantenerse con este costo. La Switch no ha mostrado señales de bajar de popularidad en 2021, aunque sí es notable la ausencia de algún título que potencie sus ventas como lo fue ‘Animal Crossing: New Horizons’ en 2020.

Imágenes: Nintendo