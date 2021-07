¿Switch Pro? Nintendo anuncia una Switch con pantalla OLED

¡Sorpresa de Nintendo! La compañía acaba de anunciar un nuevo modelo de Nintendo Switch llamada la Nintendo Switch Oled Model (no mucho juego con el nombre de la nueva consola). Como su título lo indica su principal característica es que contará con una pantalla OLED de 7 pulgadas, en comparación con la pantalla LCD de 6.2 pulgadas de la versión tradicional de la Switch.

Pero no solo el tamaño de la Switch cambia con este modelo. La Nintendo Switch OLED incluye un nuevo soporte que se puede graduar para cambiar el ángulo de visión de la consola. De acuerdo con Nintendo, este ajuste aprovechará además la mejora en la calidad del audio en el nuevo modelo de su Switch, que también promete una experiencia mucho más envolvente en este aspecto.

Por último, la Nintendo Switch OLED Model traerá un puerto para cable de red. Este es un añadido muy importante, pues la Nintendo Switch normal no cuenta con esta entrada de manera que la mayoría de personas tiene que depender de una conexión Wifi para utilizar las funciones de red, o comprar un adaptador de USB C a Ethernet para contar con una conexión más estable. La nueva versión no solo implica que no será necesario comprar este añadido, sino que además quedará libre el puerto C, en caso de que quieras conectar algún control alámbrico a la consola. De hecho, es la base la que recibe esta actualización, de manera que es posible utilizar esta conexión con una Switch de la generación anterior.

El anuncio de la Switch Oled Model no incluyó alguna información sobre una mejora en el desempeño gráfico. La mayoría de rumores aseguraban que este iba a ser uno de los componentes críticos de la nueva versión de la Switch, incluso asegurando que podría escalar a 4K al ser conectada a la base y un TV con compatibilidad de este formato. ¿Es esta la Switch Pro o un punto intermedio entre la verdadera nueva versión de la consola?

La Switch OLED Mode saldrá a la venta el próximo 8 de octubre. Por ahora, la consola solo parece venir en un solo color, con los joysticks plateados acompañando todas las versiones del adelanto. No tenemos detalles de su precio o disponibilidad en la región por el momento.

Imágenes: Captura de pantalla