Nintendo está “activamente destruyendo la historia de los videojuegos”

No es secreto que la decisión de cerrar la tienda de la 3DS y la Wii U ha probado ser impopular entre los fans de Nintendo. La molestia viene de muchos frentes, pero uno de los más ‘justificados’ está en una crítica hacía la filosofía de la compañía en años recientes y cómo este tipo de acciones eliminan la posibilidad de que muchos jugadores experimentes la historia de sus juegos (al menos de manera legal).

Respecto a este tema la Video Game History Foundation (una organización sin ánimo de lucro enfocada en preservar, celebrar y educar sobre la historia de los videojuegos) publicó una respuesta a la decisión de Nintendo, en la que asegura que las acciones más recientes de Nintendo están “destruyendo la historia de los videojuegos”.

En su declaración, que compartieron a través de una publicación en redes sociales, la organización afirmó que entendía que la decisión correspondía a necesidades del mercado que no podían ser ignoradas. Con esto, la organización reconoce que los costos de mantener las tiendas activas, así como renovar o actualizar sus plataformas tienen sentido, al menos desde la demanda actual que tienen. Sin embargo, para la Video Game History Foundation estas acciones son mucho peores considerando la política actual de Nintendo que restringe el acceso a sus juegos y que de manera activa evita que organizaciones o grupos académicos puedan crear archivos a través de los cuales se puedan conservar estos juegos.

Te puede interesar: La Nintendo Switch es ahora la consola más vendida de Nintendo

A continuación, la respuesta oficial de la Video Game History Foundation a Nintendo:

“Si bien es desafortunado que las personas ya no puedan comprar juegos digitales de 3DS o Wii U, entendemos la realidad comercial desde la que se tomó en esta decisión. Lo que no entendemos es qué camino espera Nintendo que tomen sus fanáticos, en caso de que deseen jugar estos juegos en el futuro. Como miembro beneficiario de la Entertainment Software Association, Nintendo financia activamente el cabildeo que impide que incluso las bibliotecas puedan brindar acceso legal a estos juegos. No proporcionar acceso comercial es comprensible, pero evitar el trabajo institucional para preservar estos títulos además de eso es activamente destructivo para la historia de los videojuegos. Alentamos a los miembros de la ESA como Nintendo a que reconsideren su posición sobre este tema y trabajen con las instituciones existentes para encontrar una solución”.

Our statement on the closure of Nintendo’s legacy digital shops. pic.twitter.com/mG5GzuGH4G — Video Game History Foundation (@GameHistoryOrg) February 17, 2022

Nintendo también borró una declaración en su sección de preguntas y respuestas, en las que la compañía declaraba que no tenía planes de lanzar los juegos que dejarían de estar disponibles en otras plataformas.

Imágenes: Nintendo