Nintendo cerrará la tienda de la 3DS y Wii U en 2023 (sin ofrecer alternativas)

Esta semana Nintendo anunció, a través de un comunicado, el cierre definitivo de su tienda digital para la 3DS y la Nintendo Switch. El cambio tendrá lugar a partir de marzo de 2023. Se trata de un cierre definitivo que no ofrece ninguna ruta alterna para comprar los juegos una vez que se complete.

De hecho, el reloj ha comenzado a correr ya. Desde el próximo 23 de marzo no podrás añadir fondos a una cuenta de Nintendo eShop para la 3ds. Luego, desde el 29 de marzo no podrás utilizar una tarjeta de eShop para añadir fondos adicionales. Finalmente, desde marzo de 2023 no se podrán realizar compras, descargas o renovaciones.

La noticia ha caído como un balde agua fría entre los fans de las consolas. ¿Por qué la molestia, considerando que la Switch y la Wii U han estado descontinuadas desde hace años? La razón es sencilla: con el modelo actual de Nintendo, el cerrar la tienda significa perder el acceso a cientos a miles de juegos que simplemente no están disponibles de otras maneras.

A diferencia de Xbox o PlayStation, Nintendo no cuentan con un sistema de retro compatibilidad que signifique que los juegos de la generación anterior puedan ser disfrutadas en la nueva. Esto significa que cuando una tienda se cierra, los jugadores pierden la posibilidad de disfrutar los títulos que estaban destinados a esas consolas a menos de acudan a opciones como la emulación. En el caso de la 3DS el problema es todavía mayor, pues debido a la manera como se desarrollaron los juegos (pensados para dos pantallas con una de ellas siendo táctil).

El mayor problema está en que Nintendo realmente no parece sentir alguna obligación por preservar su legado histórico de juegos (al menos no sin cobrarte 50 dólares extra por ellos). La compañía, de hecho, en su sección de preguntas originalmente Nintendo respondía a esta duda asegurando que “no tenía planes de ofrecer su contenido clásico de otras maneras”.

La respuesta continuaba, con algo de cinismo, comparando la colección de 130 juegos de la librería Nintendo Switch Online, con los más de 1700 juegos que dejarán de ser accesibles con el cierre de la tienda. “Creemos que esta es una forma efectiva de hacer que el contenido clásico esté fácilmente disponible para una amplia gama de jugadores” leía la respuesta. “Dentro de estas bibliotecas, los jugadores nuevos y veteranos no solo pueden encontrar juegos que recuerdan o de los que han oído hablar, sino también otros juegos divertidos que de otro modo no habrían pensado ver”.

Nuevamente, Nintendo parece demostrar esta paradoja de ser una compañía que asegura desarrollar títulos para sus fans, pero ignorar por completo las preguntas o los problemas que genera el sistema cerrado que toleramos, pero que con el paso del tiempo (y las comparaciones con otros sistemas) nos damos cuenta han creado este punto en el que parece que a Nintendo no le importa realmente la preservación de sus juegos… a menos de que la pueda vender en un paquete por un tiempo limitado.

