Netflix Games llega hoy a Android

Si cuentas con un celular o una tablet con sistema operativo Android y además tienes una suscripción activa en Netflix, desde el 3 de noviembre podrás disfrutar de su recién estrenada sección de juegos. La nueva apuesta del gigante del streaming ya se había probado en su versión beta en Polonia, España e Italia y hoy ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma que tengan instalada la aplicación en sus dispositivos móviles. El nuevo servicio de la compañía no tiene un costo extra, no cuenta con publicidad ni tampoco con un sistema de compras internas.

La sección de juegos de Netflix, que luego se hará extensiva a los usuarios de iOS, tiene disponibles cinco contenidos hasta el momento: ‘Stranger Things: 1984’, ‘Stranger Things 3: The Game’, ‘Shooting Hoops’, ‘Card Blast’ y ‘Teeter Up’. Estos productos, de los cuales algunos podrán jugarse, incluso, en modo offline, se encuentran en varios idiomas, por lo que se sincronizarán con el que tengas predeterminado en tu cuenta.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021