Netflix tiene una ‘escuela de anime’ en Japón

Para nadie es secreto que Netflix vio una mina de oro en la animación japonesa. La plataforma de streaming ha hecho una inversión considerable en series y adaptaciones desde hace muchos años. En 2021 finalmente ha entrado en el negocio del simulcast de show de temporada, sumado a ser uno de los productores más activas del mercado de anime.

Ahora la empresa está yendo un paso más allá y ha abierto una escuela para animadores en Japón. The Japan Times publicó este fin de semana un artículo en el que destaca los esfuerzos de esta ‘escuela para animadores’, que de hecho va para su segunda tanda de alumnos. Algunos notarán el uso de comillas para referirse a este programa, y es que en realidad lo que Netflix ofrece es un campamento de seis meses en el que jóvenes interesados en la animación pueden aprender de la mano de veteranos de Wit Studio. El campamento, patrocinado por Netflix, pero dirigido por Wit Studio (Shingeki no Kyojin, Mahoutsukai no Yome, Great Pretender, Vinland Saga).

¿Cuál es la idea detrás de este estudio? De acuerdo con el artículo, Netflix está buscando suplir la demanda de animadores que hoy requieren muchas de las series anime. De hecho, en años recientes muchos de los estudios en años recientes han tenido que acudir a mano de obra por fuera de Japón para suplir apoyo en los proyectos de animación. El curso de Netflix, como tal, se enfoca en ayudar a los aspirantes a animador a amaestrar los in-between, que son los dibujos entre cada Master que ayudan a crear la ilusión de movimiento.

Aunque la ‘escuela’ de animadores de Netflix no es una mala idea, está lejos de resolver el principal problema que enfrenta la industria del anime. La falta de animadores no está en una ausencia de interesados, sino en salarios que desde hace muchos años son mucho más bajos que la cantidad de esfuerzo que requiere este trabajo. Es una queja que no solo se limita a los in-betweeners, que son las personas a las que aplica el programa de Netflix, sino que además ha creado críticas a algunos de los estudios más prolíficos actualmente, como es el caso de Mappa

«Muchos aspirantes a animadores quieren ascender rápidamente a una posición clave de animadores, e incluso si algunos quieren especializarse en intermedios, no muchos pueden sobrevivir».

Imágenes: Netflix