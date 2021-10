Los animes recomendados de la temporada otoño 2021

¿Ya se pusieron al día con las series de temporada? Por desgracia la cantidad de animes que llegan en ña la temporada otoño 2021 es enorme y el tiempo poco. En ENTER.CO mejor que nadie lo sabemos. Por eso, nuevamente, hemos preparado una lista de animes recomendados en esta temporada, para que le prestes algo de atención.

Algunas reglas antes de comenzar: no contamos series de segunda temporada. La razón es que, si las viste por primera vez, es probable que las veas de nuevo. Así que no ‘Mushoku Tensei’ en esta lista. Tampoco contamos con OVAS, ONAS o películas. Por último, el orden en esta lista no refleja nuestra preferencia.

¡Una cosa más! Añadimos dónde la pueden ver a través de plataformas de streaming disponibles en Latinoamérica.

Sin más demora, estos son nuestros animes recomendados de la temporada otoño 2021.

Komi-san wa, Comyushou desu

Netflix

Comedia, romance Slice of Life

Solamente el opening es razón suficiente para ver Komi-san wa. La serie gira alrededor de Shouko Komi. En su primer día causa una impresión importante: bella, elegante e incapaz de decir una sola palabra y comunicarse con otros. Esto cambia cuando conoce a Hitohito Tadano, que descubre el secreto de esta chica tímida. Su nuevo propósito será ayudar a Komi san a hacer amigos.

Si pones el talento de Koga Aoi (Kaguya, en Kaguya Sama) para hacer ruidos tiernos, tienes un cliente. Si le añades un manga que ya de por si tiene fans, tienes una excelente serie. Si le sumas una banda sonora de primera, una adaptación a la altura y una comedia capaz de hacerte reír y sonrojar, terminas con el mejor show de esta temporada. Puedes ver el tráiler aquí.

Platinum End

Crunchyroll

Batallas mentales, drama

De los mismos creadores de ‘Death Note’ y ‘Bakuman’ llega esta historia, sobre una batalla mortal para escoger a Dios. Mirai Kakehashi está a punto de terminar su vida, cuando un ángel aparece frente a él. Nase, que es como se llama, le regala un par de alas y una flecha con la que puede ganar el amor de quien quiera, todo con el objetivo de hacerlo feliz… lo que no le dice es que también lo inscribe en una competencia letal por elegir al próximo Dios del mundo.

La historia tiene mucho potencial, incluso cuando la animación no ha brillado mucho. Es curioso ver qué tipo de giros, desarrollos y batallas mentales presentarán sus autores con una premisa tan única como este battle royale para elegir a Dios. Un voto de fe, que estamos casi seguros terminará pagando. Puedes ver el tráiler aquí.

Saihate no Paladin

Crunchyroll

Isekai, fantasía, acción

Han escuchado esta premisa un centenar de veces. Una persona renace en un mundo de fantasía, con sus recuerdos de la vida anterior. El giro aquí es que el lugar donde termina es en un misterioso pueblo habitado por monstruos que lo crían. Mientras que intenta descubrir la razón por la que llegó allí o los secretos que le ocultan sus tutores muertos, nuestro protagonista se embarcará en una aventura épica.

Olemos que este Isekai terminará siendo bastante interesante. Sin duda es la mejor de las alternativas en la temporada otoño 2021, si no cuentas a Mushoku. El misterio en sus primeros capítulos nos ha dejado con ganas de más y, esperamos, que el resto de la serie mantenga esta cantidad justa de preguntas por resolver para mantenernos interesados hasta diciembre. Puedes ver el tráiler aquí.

Sakugan

Crunchyroll

Aventura, ciencia ficción.

En un mundo sin sol, una chica genio sueña con descubrir un pasaje soñado. Por desgracia su padre se opone, hasta que un paquete misterioso llega con un mapa… al mismo tiempo que monstruos arrasan el que había sido su hogar. Lo que sigue será una aventura para encontrar aquel cielo estrellado en las profundidades del mundo.

Sakugan no es ‘Made in Abyss’. Pero es lo mejor que tenemos por ahora, así que vale la pena recibirlo. La serie de hecho tiene una muy buena animación (si omites los monstruos genéricos por CG) y cuenta con una aventura que quizás solo mejore en los próximos capítulos. Puedes ver el tráiler aquí.

Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi

Funimation

Romance, Comedia.

Si lo tuyo son las comedias románticas y no te alcanza con Komi San, tienes otra alternativa a la vuelta de la esquina. Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi tiene como protagonista al dúo de Igarashi Futuba y Takeda Harumi. Ella recién ingresó al equipo de ventas y está buscando su camino a la vida del adulto esforzándose en su trabajo. Sin embargo, su sempai no deja de molestarla al tratarla como una hermana menor, cubrir sus espaldas cada vez que comete un error y cuidar de ella…

Si crees que del amor al odio solo hay un paso, que los opuestos se complementan y que las chicas bajitas son lo más tierno del mundo, tenemos la serie para ti en de la temporada otoño 2021. Advertencia de altas dosis de shipping, coqueteo y ganas de ir a trabajar a una empresa de ventas para conocer al amor de tu vida. Puedes ver el tráiler aquí.