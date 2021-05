Netflix está interesado en ingresar al negocio de los videojuegos

Hace unos años Netflix era solo una biblioteca de contenido. Hoy la plataforma es uno de los productores de cine más relevantes de Hollywood, como lo confirma su presencia en eventos como los Óscar. Pero, al parecer, el servicio quiere hacer más que producir shows y películas. Su próximo destino son los video juegos.

Un artículo publicado en The Information asegura que Netflix ha comenzado a reclutar personal para una iniciativa que busca lanzar a la compañía al segmento de los videojuegos. Al parecer, el perfil de personas que está buscando no está tan cercano a un estudio que cree sus propios títulos, sino ejecutivos que puedan armar una propuesta similar a Apple Arcade. Esto significa algún servicio de suscripción que dé acceso a sus suscritores a una cantidad limitada de juegos, usualmente pensados para ser utilizados en TV o dispositivos móviles. Un elemento importante de este nuevo servicio es que Netflix no incluirá anuncios, no solo simulando su servicio de streaming, sino también entregando un atractivo importante en comparación con la competencia.

Aunque Netflix no ha confirmado los detalles, a través de un comunicado sí dejó entrever que tiene intenciones de ampliar el tipo de contenido que ofrece.

“Nuestros miembros valoran la variedad y calidad de nuestro contenido. Es por eso que hemos ampliado continuamente nuestra oferta, desde series hasta documentales, películas, originales en idiomas locales y reality shows «, dijo Netflix a GameSpot.» Los miembros también disfrutan de interactuar más directamente con las historias que les encantan, a través de programas interactivos como Bandersnatch y You. v. Wild, o juegos basados ​​en Stranger Things, La Casa de Papel y To All the Boys. Por eso, estamos entusiasmados de poder hacer más con el entretenimiento interactivo».

Hasta el momento, Netflix no ha ingresado mucho en el segmento de los videojuegos. La compañía ha licenciado algunos de sus productos móviles e incluso ha hecho colaboraciones con títulos como ‘Dead By Daylight’. En algún momento se habló de una colaboración con, el ya extinto, estudio Telltale, para la creación de juegos inspirados en su franquicia de ‘Stranger Things’. Considerando las alianzas que la plataforma ha creado con estudios como Sega o Capcom, sorprende que se haya demorado tanto en pensar en nuevas maneras de extender el alcance de algunas de sus franquicias más populares, más allá de una app para jugar y desechar en dos horas.

Imágenes: Netflix