¡Mucho ojo con los spoilers de la campaña de ‘Halo: Infinite’!

Este fin de semana la Internet ha recibido spoilers de la campaña de ‘Halo: Infinite’ de una fuente poco esperada: el mismo juego. De acuerdo con Joseph State, jefe creativo del juego, el test técnico del multijugador que comenzó este fin de semana tiene spoilers potenciales del videojuego. La advertencia a los jugadores es estar atentos a redes sociales, pues esta versión contiene archivos de la campaña a los que fácilmente es posible acceder.

Hey folks, heads up: we unintentionally included a small number of #HaloInfinite campaign files in the tech preview build. Unfortunately, these files contain spoilers. 1/2

