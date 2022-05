‘Ms Pac Man’ y los clásicos que ingresan al Salón de la fama de los videojuegos

El Salón de la fama de los videojuegos es una iniciativa que funciona desde el 2015, creada por el director del Centro Internacional para la Historia de los Juegos Electrónicos, Jon-Paul C. Desde entonces, los videojuegos que han logrado ingresar a esta especie de museo interactivo del entretenimiento, han tenido que cumplir varios criterios como que no haya sido un producto pasajero, que a pesar de los años se mantengan aún en el imaginario de la sociedad y que haya logrado impactar múltiples mercados a escala global.

Teniendo en cuenta esas condiciones, la institución publicó la lista de los nuevos ingresos al Salón de la fama en este 2022. En esta oportunidad los videojuegos reconocidos que estarán al lado de títulos como ‘Pac Man’, ‘Super Mario Bros.’, y ‘Tetris’, son ‘Ms. Pac Man’, ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, ‘Civilization’ y ‘Dance Dance Revolution’. ¿Por qué son históricos algunos de estos nombres?

Congratulations to the 2022 World Video Game Hall of Fame Inductees—Ms. Pac-Man, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution, and Sid Meier’s Civilization! pic.twitter.com/bYzanU3uSz — The Strong Museum (@museumofplay) May 5, 2022

‘Ms. Pac Man’: la primera protagonista de los videojuegos

Ms. Pac Man es uno de los títulos que The Strong National Museum of Play (Estados Unidos) eligió para ingresar al Salón de la fama de los videojuegos. La razón está ligada con la Historia, pues en 1982, esa propuesta que nació gracias a un acuerdo confidencial entre tres estudiantes del MIT con Atari para traer mejoras a Pac Man, se convertía en el primer videojuego que tenía como protagonista a un personaje femenino.

‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’

Para muchos, considerado el mejor juego de aventura de todos los tiempos, ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ salió a la luz en 1998 como el gran Az bajo la manga de Nintendo para su clásica consola Nintendo 64. Se trataba de la quinta entrega de la franquicia de ‘The Legend of Zelda’ y su entrada al mercado fue triunfal no solo por el argumento o los retos o puzles que hay que resolver, sino porque fue el primer juego de la serie en usar gráficos en 3D.

‘Dance Dance Revolution’ y la masificación de las coreografías

Dance Dance Revolution es todo un clásico de los amantes de la música y de los videojuegos. Ese título, creado por Konami y lanzado por primera vez en 1998, significó la posibilidad de que los adictos al baile pudieran tener su propio tapete de danza en casa sin necesidad de dirigirse a una zona de juegos de un establecimiento comercial para practicar sus pasos. Dance Dance Revolution es reconocido en esta oportunidad por la razón anterior, pero también porque es la serie pionera del género de simuladores de ritmo/baile en los videojuegos.

Además de estos tres títulos, el legendario videojuego de estrategia publicado en 1991, ‘Civilization’, que además ganó el reconocimiento de ‘Computer Gaming World’ como el mejor videojuego de todos los tiempos en 1996, también ingresó al Salón de la fama. El título se había enfrentado contra otros 11 nominados como ‘Candy Crush’ y ‘Assassin’s Creed’.

Imágenes: Unsplash