Microsoft celebrará el aniversario 20 de Xbox con un evento

¿Se sienten viejos? Microsoft nos recordó esta semana que la primer Xbox está a punto de cumplir dos décadas de existencia. Para celebrarlo la compañía celebrará un evento el próximo 15 de noviembre que empezará a las 10:00 AM PT (12:00 PM, hora Colombia).

La primera aclaración es que no deben esperar nuevos anuncios de juegos. Antes de que los fans estén decepcionados por no tener una mirada al próximo ‘Gears of War’ o responder qué pasó con ‘Fable’, Microsoft aclaró que este evento tiene como propósito el celebrar la historia de la consola, no ser además una presentación de los juegos por venir.

«Si bien no anunciaremos ningún juego nuevo, esta transmisión de aniversario será una mirada especial a los 20 años de Xbox», dijo Matt Booty, director de Xbox Game Studios.

Aunque la decisión de no anunciar nuevos juegos puede decepcionar a muchos. Pero, con algo de suerte, el evento estará acompañado de otros anuncios para los fans de Xbox. Por ejemplo, no podemos descartar que previo al evento veamos descuentos en su tienda virtual, así como para algunas de sus suscripciones de sus servicios.

El anuncio llegó, además con una avalancha de nuevos títulos para Gamepass. Esta sola semana llegarán algunos juegos bastante deseados como Dragon Ball FighterZ o Age of Empires 4. Esta es la lista completa de los juegos que llegarán:

Into the Pit (Consola y PC) — octubre 19.

Outriders (PC) — octubre 19.

Dragon Ball FighterZ (Consola) — octubre 21.

Echo Generation (Consola y PC) — octubre 21.

Everspace 2 (PC) — Octubre 21.

Age of Empires 4 (PC) — octubre 28.

Alan Wake’s American Nightmare (Consola y PC) — octubre 28.

Backbone (Consola) — octubre 28.

Bassmaster Fishing 2022 (Consola y PC) — octubre 28.

Nongunz: Doppelganger Edition (Consola y PC) — octubre 28.

The Forgotten City (Consola y PC) — octubre 28.

Imágenes: Xbox