Los juegos que esperamos del Nintendo Direct en febrero

¡Tenemos nuevo Nintendo Direct! Y lo mejor es que se trata de una transmisión bastante larga, con 50 minutos de duración. Era algo más que justo. Desde fin de año Nintendo estaba muy cayado con lanzamientos y promesas de juegos. Lo que nos había dado la perspectiva de un 2021 en el que los lanzamientos de la consola eran… más bien limitados. No tuvimos que esperar a junio para recibir actualizaciones pues mañana, a las 5:00 PM (hora en Colombia) tendremos una actualización.

Hay algunos juegos que ya sabemos serán parte de la presentación. Se presentará un nuevo luchador del DLC de ‘Super Smash Bros’. También podemos esperar mayores detalles de juegos como ‘Pokémon Snap’, que han sido mostrados como lanzamientos de este año. La verdadera pregunta es qué títulos nos gustaría ver mañana y de cuáles esperamos más noticias.

En ENTER.CO hemos creado una lista con los juegos que esperamos (o deseamos ver) en el Nintendo Direct en febrero.

‘Metroid Prime 4’

‘Breath of the Wild 2’

Han pasado más de tres años desde que Nintendo anunció que un nuevo juego de Metroid llegaría a la Switch. El proyecto tuvo que ser ‘reiniciado’ después de que Nintendo tomara la decisión de cambiar el estudio detrás del juego en enero del año pasado, con Retro Studios tomando control. Fue una decisión que retrasó al menos un año el título debido a que Nintendo consideró que la versión en ese momento “no superaba los estándares de calidad necesarios”, con lo que durante 2020 no esperábamos escuchar algo nuevo o una actualización sobre el estado del proyecto. 2021 es otra cosa. Si bien sería idealista esperar un lanzamiento este año, al menos nos gustaría saber si 2022 será cuando Samus aterrice en la Switch.

‘Shin Megami Tensei V’

‘Hyrule Warriors’ fue un buen plato del medio. Pero estamos listos para recibir la próxima entrada de ‘The Legend of Zelda’ . La secuela de ‘Breath of the Wild’ se presentó hace poco más de dos años. Con la escala de este proyecto no esperamos tener una fecha para 2021, pero sería interesante un nuevo teaser que nos recordara el regreso de uno de los mejores títulos hasta la fecha de la Switch.

‘Genshin Impact’

Oh, Atlus. No puedo esperar para volver a caer en tu crueldad. Una de las mejores noticias que recibimos en 2020 fue el regreso de ‘Shin Megami Tensei’ a una consola de Nintendo, esta vez con un título para la Switch. En la tradición de la franquicia su primer tráiler no nos dio algún dato valioso sobre lo que podríamos esperar del juego, aunque parece que es uno de los lanzamientos que podríamos esperar este año . Considerando la popularidad de la Switch, parece el mejor momento para introducir a muchas más personas a uno de los mejores RPG por turnos en la historia.

Aunque jugar Genshin Impact en el celular no tiene nada de malo, desde hace tiempo se afirmó que uno de los destinos inevitables del juego sería la Nintendo Switch. Sin una fecha de lanzamiento, es probable que en el Nintendo Direct de mañana se confirme al menos una ventana para poder esperar su llegada. MiHoYo, desarrollador del título, estaría aprovechando un momento en el que muchos ojos estarían prestando la atención a los anuncios de Nintendo para presentar su versión portada. Puntos extra por crossplaying.

Imágenes: Nintendo y captura pantalla