Los descuentos de Black Friday Nintendo E-Shop

¡Llegó el Black Friday! Aunque en Colombia no es un día tan relevante en el comercio como lo es en los Estados Unidos, eso no significa que no podamos aprovechar algunas de las ofertas a distancia. Los juegos digitales también reciben algunos descuentos y en 2020 cualquier peso ahorrado se agradece. Por eso en ENTER.CO escogimos algunos de los descuentos en la tienda virtual de Nintendo, para que aproveches y te adelantes el regalo de navidad.

También te recomendamos ver nuestra lista de juegos recomendados con los descuentos de Black Friday en Steam.

‘Hades‘ – antes 24.99 dólares, ahora 19.99 dólares

El chico dorado en el mundo de los videojuegos en 2020. La nominación de ‘Hades’ a mejor juego del año no puede ser subestimada, pues es más que posible que este juego independiente consiga llevarse el premio. Estamos frente a un roguelike que transforma la mitología griega y la convierte en una aventura en la que morir no solo es normal, sino incluso algo deseado. ‘Hades’ es una pieza que combina gameplay, narrativa, arte e historia. Sugerimos que no desaproveches el Black Friday y lo agregues a tu lista.

‘The Legend Of Zelda: Links Awakening’ – antes 59.99 dólares, ahora 39.99 dólares

Nintendo sabe manejar muy bien sus remakes. Este título es la perfecta muestra de esto. Después de que Link naufrague, deberás acompañarlo en su aventura para descubrir cómo puede regresar a casa. ‘The Legend Of Zelda: Links Awakening’ modifica la estética de minimalista del juego y lo transforma en un dungeon adventure que mantiene el encanto del original, al mismo tiempo que permite a nuevos jugadores experimentar un clásico de Nintendo.

‘Súper Mario Party’ – antes 59.99 dólares, ahora 39.99

Es una lástima que ‘Súper Mario Party’ no cuente con online nativo, porque si lo hiciera sería sin lugar a dudas uno de los mejores juegos para esta pandemia. Dicho esto, puedes hacer la inversión preventiva de comprar el juego, para arruinar tus amistades después de que nos podamos reunir en una misma habitación. El juego de mesa virtual de Nintendo es un clásico y su versión para la Switch trae muchos mapas, mini juegos y sorpresas. Si vas a rodar los dados en este ‘Black Friday’, sugerimos que apuestes todas tus estrellas a este juego.

‘Catherine Fullbody’ – antes 49.99 dólares, ahora 29.99 dólares

¿Hay algo que Atlus no haga bien? ‘Catherine Fullbody’ es una de esas compras que se convierten en un agujero de entrada a uno de los desarrolladores más respetados y, por una buena razón. Solo esta franquicia convierte la historia de amor (e infidelidad) de su protagonista en un viaje surreal, que requiere de tanto de tu habilidad, como curiosidad para poder recorrer todos sus caminos disponibles. Este juego de rompecabezas tiene una temática adulta (dentro de lo permitido por Nintendo) con 13 finales, para que explores a gusto.

Menciones honorificas

‘Cuphead’ – antes 14.99 dólares, ahora 29.99 dólares.

‘Xenoblade Chronicles 2’ – antes 59.99 dólares, ahora 39.99 dólares.

‘Just Dance 2021’ – antes 49.99 dólares, ahora 29.99 dólares.

‘Tokyo Mirage Sesions’ – antes 59.99 dólares, ahora 39.99 dólares.

‘Carrion’ – antes 19.99 dólares, ahora 14.99 dólares.

‘What the Golf’ – antes 19.99 dólares, ahora 13.99 dólares.

‘Slay the Spire’ – antes 24.99 dólares, ahora 14.99 dólares.

‘Ni No Kuni: Wrath of the withe witch’ – antes 49.99 dólares, ahora 14.99 dólares.

‘Crash Team Nitro Racing’ – antes 39.99 dólares, ahora 20.00 dólares.

‘Bastion’ – antes 2.99 dólares, ahora 14.99 dólares.

‘Enter the Gungeon’ – antes 7.99 dólares, ahora 14.99 dólares.

‘Monster Hunter Generations Ultimate’ – antes 39.99 dólares, ahora 15.99 dólares.

Imágenes: montaje ENTER.CO