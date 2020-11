6 descuentos en Steam por Black Friday

¿Navidad anticipada? ¡Navidad anticipada! Una de las cosas buenas de la era de la Internet es que ahora los descuentos de Black Friday no solo son para las tiendas en los Estados Unidos, sino también para nosotros en Colombia. Para los jugadores de Steam es la oportunidad perfecta para poner sus manos en algunos de los juegos que tienen hasta un 50% de descuento de manera limitada. En ENTER.CO revisamos la lista completa y seleccionamos seis juegos que, creemos, merecen invertir como regalos anticipados. También les compartimos una lista al final con otros juegos destacados, en los que tal vez encuentres tu compra en este Black Friday en Steam.

Puede ser agotador seguir incluyendo, cada año, en la lista de descuentos ‘The Witcher 3: Wild Hunt’. Pero, a estas alturas, es imposible no aprovechar una ganga, cuando el producto es uno de los mejores juegos en la última década. En caso de que no hayas visto la serie, la historia de ‘The Witcher 3’ tiene como protagonista a Geralt the Rivia, un cazador de demonios. Con un 75% tienes acceso a uno de los mejores RPG que han salido, con una cantidad impresionante de contenido por explorar y un título que ha envejecido muy bien.

‘Sekiro: Shadows Die Twice’ – Antes 219.000, ahora 142.000 pesos

¿Preparado para morir, una y otra vez? Como ‘Demon Souls’ es exclusivo de la PS5 (por ahora) parece el mejor momento para disfrutar de la brutalidad de FromSoftware con esta historia épica de un ninja buscando rescatar su honor, con batallas brutales contra otros samuráis, demonios letales e incluso uno que otro ser mitológico. Morir no es el problema, pues en ‘Sekiro: Shadows Die Twice’ es algo más que esperado mientras que dominas el camino de la espada (o destruyes el control en el intento).

‘Hades’ – Antes 33.500, ahora 23.800 pesos

Ok. El descuento en este juego es bastante pequeño. Pero cualquier razón es una buena excusa para jugar ‘Hades’. El título independiente es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos de 2020. Un Roguelike que reinterpreta la mitología griega y la convierte en un juego social. Música sorprende, diálogos impresionantes, mecánicas adictivas, un arte sin igual… por 23.800 es una ganga de Black Friday que no deberían dejar pasar.

‘Celeste’ – Antes 13.600, ahora 40.000 pesos

Hablando de juegos independientes que tienes que jugar, en especial ahora que están a precio de huevo. ‘Celeste’ ganó el premio a mejor juego independiente del año por más de una buena razón. Es un título emotivo, pero con desafíos para los amantes de los platformers. Tiene un mensaje precioso, una música espectacular y, más importante, 60% de descuento para que no tengas alguna excusa para no invertir en él.

‘Doom Eternal’ – Antes 250.000, ahora 82.500 pesos

Doom Eternal no tiene un año de haber sido lanzado, pero esperamos que no creas que el 60% de descuento en su precio es sinónimo de su calidad. Por el contrario, el juego más reciente fue alabado y sus reseñas en Steam están, principalmente, compuestas por personas satisfechas con el juego. Pero con un precio de más de 200.000 pesos era difícil en un año como 2020 justificar la inversión. Ahora podrá unirte a la acción sangrienta por un precio más accesible.

Literalmente no lo vas a encontrar más barato. Y sí, estamos hablando de un juego que tiene 10 años. Pero el debut de Edmund McMillen (‘The Binding of Isaac’) es como uno de esos vinos que solo se ponen mejores con el paso de los años. Un platformer creativo, con una premisa que no encontrarás en ningún otro lugar y una escala de dificultad perfecta para aquellos que están buscando algún nuevo título con el que matar horas en estas navidades en casa.

Menciones honorables

‘Sid Meier’s Civilization VI’ – antes 219.000, ahora 54.750 pesos.

‘Wolfenstein: Youngblood’ – antes 93.900, ahora 28.170 pesos.

‘Death Stranding’ – antes 199.000, ahora 99.995 pesos.

‘Dark Souls 3’ – antes 109.000, ahora 27.250 pesos.

‘The Sims 4’ – 159.999, ahora 19.199 pesos.

‘Gears 5’ – antes 179.900, ahora 44.975

‘Persona 4 Golden’ – antes 51.995, ahora 41.596

‘Hollow Knight’ – antes 32.000, ahora 16.000

‘Slay the Spire’ – antes 33.500, ahora 16.750

Imágenes: montaje ENTER.CO