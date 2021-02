Los anuncios más importantes del Nintendo Direct en febrero

¡Hoy era un día de celebración para los amantes de Nintendo! Después de un final de año en silencio, el Nintendo Direct de febrero presentó una maratón de anuncios para sus jugadores. Con 50 minutos llenos de noticias, lo que había era contenido para ponernos al día. Por supuesto, su presentación tuvo nuevos títulos, anuncios de proyectos en camino y de títulos portados a la Switch.

De las predicciones que teníamos para este Nintendo Direct, pocas se cumplieron (si no es que casi ninguna). Ya sabíamos que íbamos a tener la presentación de los nuevos personajes del DLC de Nintendo, así que aquí la única sorpresa fue la elección de dos más de ‘Xenoblade’. No recibimos noticias de ‘Breath of the Wild 2’ y, por lo que escuchamos, solo tendremos mayores detalles más adelante (lo que promete un lanzamiento para finales de 2022 o inicios de 2023). Silencio radial de ‘Metroid Prime 4’ y ‘Bayoneta 3’. Sorprendente que tampoco se mencionara nada de ‘Shin Megami Tensei V’.

Sin más demora, estos son los Nintendo Direct en Febrero.

Mythra y Pyra de Xenoblade 3 llegan a ‘Super Smash’

‘Fall Guys’ llega a la Nintendo Switch

‘Monster Hunter Rise’: disponible el 26 de marzo de 2021

‘Project Triangle Strategy’ – el nuevo RPG de Square Enix

‘Mario Golf: Super Rush’ – junio 25

‘Miitopia’ en la Nintendo Switch – mayo 21

No more Heroes III – agosto 27

DLC de Hyrule Warriors: Age of Calamity

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

‘Splatoon 3’ – 2022

Imágenes: captura de pantalla