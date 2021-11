Llega Multiversus, el nuevo videojuego de Warner Bros

Después de varios rumores y filtraciones acerca del desarrollo de un posible juego que Warner Bros estaba adelantando al estilo de Super Smash, finalmente la compañía ha anunciado su lanzamiento. Este llevará el nombre de ‘Multiversus’.

El videojuego de peleas recoge personajes icónicos de sus diferentes franquicias como Superman, Batman, Bugs Bunny, Tom y Jerry, Shaggy (Scooby Doo), Grandalf (El Señor de los Anillos), Finn (Hora de Aventura), entre otros.

Aunque la fecha de lanzamiento aún es incierta, es seguro que en el 2022 estará disponible para multiplataformas. El juego está anunciado para PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One y Pc.

Multiversus contará con modos de lucha 1 VS 1 o por equipos de dos personas, y también con modos en línea. Además el juego es completamente gratis (lo que lo hace una opción más atractiva que otros similares). Esto también significa que veremos micro transacciones, seguramente en forma de objetos cosméticos o de pases de temporada.

El videojuego tendrá múltiples escenarios para pelear y los personajes contarán con súper poderes de acuerdo a su personalidad, por ejemplo, Bugs Bunny hará túneles en cualquier tipo de piso para escapar del peligro junto con sus compañeros, la Mujer Maravilla podrá usar su lazo de la verdad para inmovilizar a los contrincantes, etc.

Dentro de los equipos deberás ser estratégico, pues algunos personajes tienen más capacidad para defenderse, mientras que otros están diseñados para tener más potencia de ataque.

Además, la empresa comentó que los dibujos animados tendrán su voz original, así podrás recordar tu infancia no solo de manera visual, sino por medio del audio, una característica por la que fue criticado el juego All –Star Brawl de Nickelodeon, pues los personajes no tienen voz en éste.

En el tráiler del videojuego se puede presumir que la empresa pretende ampliar el videojuego y sus contenidos, ya que se habla de la existencia de próximos personajes, incluyendo así los más icónicos dibujos y figuras de sus películas y series.

Imagen: Warner Bros