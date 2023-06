¡¡Las Quitalitys regresan! Mortal Kombat 1 castigará a los jugadores que se desconecten a propósito 

Mortal Kombat 1 se está presentando como algo más que un reinicio sin alma. Desde nuevas mecánicas como los Kameo Fighters hasta el hecho de que estemos frente a un reinicio de la franquicia nos presentan un juego que se está reinventando para competir en un año en el que también recibimos Street Fighter 6. Ahora el juego ha anunciado una función que, aunque no sea la mejor calidad de vida, al menos entretendrá a muchos: fatalities para los jugadores que se desconecten a propósito o que hagan rage quit.

Los fans de los juegos de pelea saben que las desconexiones por rage quit no son algo nuevo. Es un panorama normal ver a alguien desconectarse a mitad de una partida cuando estás ejecutando el combo para esa partida perfecta o estás a punto de dar la vuelta al set.

Para muchos juegos crear un sistema que castigue a las personas que se desconectan es complicado y en muchos casos no es un sistema consistente. En los juegos de peleas que cuentan con sistemas de rangos en línea es un mal peor pues cuando tu oponente hace ragequit usualmente no recibes los puntos completos del combate (y en algunos casos el oponente tampoco pierde los suyos).

Sin embargo desde hace algunos años Mortal Kombat al menos tiene una manera divertida de lidiar con los rage quiters: las ‘Quitalitys’ que, para alegría de muchos, regresarán en Mortal Kombat.

Para aquellos que necesiten algo de contexto. Mortal Kombat es mejor conocido por los movimientos finales y sangrientos para ‘finalizar’ a un enemigo, siendo los más famosos las Fatalities. Por supuesto, además de estas existes las Friendship (en la que los personajes realizan un acto nombre y no matan al rival), Babatalities (que convierte a los personajes en bebes), animalities (en el que se transforman en un animal) y las ‘Quitalitys’ que ocurren cuando una persona durante una partida online se desconecta.

La ‘mecánica’ se integró inicialmente en Mortal Kombat X y cuando un jugador se desconectaba de una partida en línea se veía su cabeza explotar. Luego regresó en Mortal Kombat 11 en el que el personaje moría por culpa de roca afilada o simplemente explotaba.

Gracias a las pruebas online del juego que tuvieron lugar este fin de semana hemos podido comprobar que las quitality permanecen en el juego con un pequeño cambio: a continuación una pequeña muestra:

10 minutes into the MK1 Stress Test and I’ve already had my first QUITALITY It’s good to be back? 🤣 pic.twitter.com/5eypbYx7Dt — Ketchup (@PNDKetchup) June 23, 2023

Naw @noobde y’all were cooking with the new quitalitys pic.twitter.com/Nqvg6FTj4p — REZ | Xander (@Xanderr_13) June 23, 2023

En efecto, en Mortal Kombat 1 cuando un jugador abandona la partida su personaje se torcerá la cabeza en un movimiento rápido. Mucho menos sangriento, pero al menos ejemplifica muy bien la ruta del cobarde que toman los que hacen rage quit. }

Todavía no hay detalles de si existirá algún castigo adicional además de las Quitalitys para los jugadores que abandonen las partidas cuando el modo en línea de Mortal Kombat esté activo. Hasta el momento no parece haber un título que de manera efectiva logre evitar a los jugadores el hacer esto. Originalmente parecía que Street Fighter VI iba a contar con un sistema en el que el jugador que abandona la partida pierde puntos y el que permanece los gana, pero la realidad es que el sistema actual no siempre funciona así… lo que significa que todavía hay muchas personas que hacen rage quit en el juego.

