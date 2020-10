La temporada 2 de ‘Fall Guys’ llega la próxima semana

Los ‘frijoles’ más populares en 2020 se cansaron de que ‘Among Us’ les hubiera robado el podio y la próxima semana llega su segunda oportunidad de reclamar el escenario. Mediatonic, el desarrollador del juego, ha anunciado que la nueva tanda de contenido llegará la próxima semana con la salida de la temporada 2 de ‘Fall Guys’, exactamente el jueves 8 de octubre. El anuncio fue realizado a través de Twitter.

BEAN SPILLING POST

Announcing dates always feels like you’re cursing things, but it’s Halloween month, so let’s get cursed!

🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥

Season 1 will now end as Season 2 begins and we’re going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 2, 2020