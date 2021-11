La nueva actualización de Among Us está disponible ¡Con roles!

Es hora de sacar el polvo a ese grupo de Among Us. Un nuevo paquete de actualización ha llegado y trae bastantes cambios al juego, que seguro motivarán a más de uno a continuar jugando por bastante tiempo.

El primer cambio es que Among Us ahora contará con una tienda. Esto está acompañado de la llegada de nuevos objetos cosméticos que deberán ser comprados, en vez de simplemente estar disponibles para todos los usuarios con PC. ¿Cómo los puedes obtener? El juego en adelante dará unas recompensas llamadas ‘frijoles’ por completar tareas, asesinar a la tripulación o adivinar de manera correcta cuando alguien sea el impostor. Esto, con algo de suerte, motivará a las personas a jugar de manera más frecuente.

Por supuesto, ahora también habrá algunos objetos que solo podrán ser comprados con dinero real. A estos objetos estéticos se suman las placas de nombre, así como las mascotas. El juego también contará con un sistema de niveles, que (por ahora), no parece cumplir un propósito mayor que el de decir a otros qué tanto tiempo has dedicado a Among Us.

Quizás el cambio más importante está en la posibilidad de asignar roles. Esta es una opción que puedes habilitar antes de entrar y que les dará a los jugadores la posibilidad de utilizar habilidades especiales durante la partida. Por ahora, los cuatro roles disponibles son:

Médico: puede ver el estado de todos los demás tripulantes en cualquier momento.

Ingeniero: puede utilizar las ventilaciones, de manera similar a como lo hace un impostor.

Ángel de la guarda: si está muerto, puede brindar un escudo una sola vez a un tripulante. El escudo es invisible para él o para el impostor.

Puedes añadir cuántos de estos roles quieras dentro del grupo. También puedes modificar la duración o cantidad de veces que pueden ser utilizados en la partida. Por ejemplo, puedes activar una opción que hace que el impostor deje ‘pruebas’ cuando suplanta a alguien de la tripulación.

La actualización ya está disponible en las