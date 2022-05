La Nintendo Switch ya supera los 107 millones de consolas vendidas

La popularidad de la Nintendo Switch no se detiene, con el reporte más reciente de la compañía actualizando el número de consolas vendidas a 107.65 millones de consolas vendidas en el mundo. El número sigue siendo impresionante, considerando que la Switch cumple este año cinco años de salida, pero su impulso no parece detenerse, incluso frente a la competencia de la nueva generación de consolas de Sony y PlayStation. La consola también se acerca poco a poco a los primeros lugares de las consolas más vendidas de la historia, ocupando el quinto lugar después de la PlayStation 4 (116.9 millones de unidades) y la Game Boy (118.69 millones de unidades).

Superar el segundo y primer puesto será más complejo, pues la medalla de plata la tiene toda la familia de la DS (154 millones de unidades), que tiene como ventaja el tener muchas variantes que inflan sus números, además de ser extremadamente popular. El verdadero reto está en que supere los 155 millones de unidades de la PlayStation, aunque si Nintendo quisiera llevarse la corona tendría que superar con creces esta cifra, pues Sony dejó de reportar las cifras en 2012, con lo que solo tenemos un aproximado de las ventas totales de la PS2.

Arceus no fue un hit tan grande en pokémon

Otro dato interesante que entrega Nintendo son las ventas de Arceus. A la fecha el juego reporta un total de 12.64 millones de unidades vendidas. No es un número bajo, pero considerando que el título fue bastante aclamado por la crítica, por su enfoque único, sí parece ser una cifra mucho menor a la que muchos podrían esperar. El título ni siquiera supera los remakes de Shining Pearl o Brilliant Diamond, que fueron bastantes criticados por las decisiones de contenido realizadas. Son datos interesantes, considerando que estamos a puertas de una próxima generación de juegos de Pokémon y una de las dudas de muchos es qué tanta inspiración final iba a tomar Pokémon Scarlet y Pokémon Violet de Arceus.

Bayoneta 3 todavía está programada para 2022

En los próximos meses estamos esperando que Nintendo mantenga su Nintendo Direct de junio (incluso con la ausencia de E3, que en realidad poco o nada afecta al publisher). De acuerdo con el informe más reciente de Nintendo, los fans de Bayonetta todavía deberían esperar que la tercera entrada llegue este año, aunque la compañía todavía no entrega una ventana más clara para su salida.

Los 10 juegos más vendidos de la Nintendo Switch:

10_ Ring Fit Adventure: 14.09 millones de copias.

9 – Pokémon Lets Go, Pikachu!/Eevee!: 14.53 millones de copias.

8 – Pokémon Brilliant Diamond / Pokémon Shining Pearl: 14.65 millones de copias.

7 – Super Mario Party: 17.78 millones de copias.

6 – Super Mario Odyssey: 23.50 millones de copias.

5 – Pokémon Sword/Pokémon Shield: 24.27 millones de copias.

4 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 26.55 millones de copias.

3 – Super Smash Bros Ultimate: 28.17 millones de copias.

2 – Animal Crossing New Horizons: 38.64 millones de copias.

1 – Mario Kart Deluxe: 45.33 millones de copias.

Imágenes: Nintendo