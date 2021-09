Halo 5 tampoco llegará a PC, confirma 343

El bajón de ánimo que tuvieron muchos jugadores de PC fue bastante grande. La razón fue la ‘filtración’ que ocurrió a mitad de semana y que prometió que algunos de los títulos exclusivos de la PS4, como ‘God of War’, terminarían llegando a Nvidia GeForce Now. Un día después, Nvidia aclaró que las imágenes obtenidas no eran representativas de anuncios pendientes, para desilusión de muchos. Y es que la lista no solo incluía juegos de Sony, sino también uno bastante importante de Xbox: Halo 5.

En al caso del juego 343, era mucho más lógica su llega a PC. Por un lado, Xbox tiene una historia más amplía lanzando sus juegos en Steam, en especial ahora que cuenta con el servicio de Xbox Game Pass. Sin embargo, el desarrollador del juego ha confirmado que no tiene ningún plan para lanzar ‘Halo 5’ para PC.

Maybe this was for «H5:Forge» but I can confirm there are no plans to bring H5 to PC. We know there’s some demand for it, but as we’ve stated before, not in the cards as the studio is fully focused on Infinite and MCC. Will never say never, but nothing underway currently

— Brian Jarrard (@ske7ch) September 13, 2021