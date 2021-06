‘God of War 2’ llegará a la PS5 y PS4

Muchas noticias de ‘God of War 2’ (o ‘God of War Ragnarok’, si creen en los rumores) llegan hoy. Para muchos, la más importante será que no tendrán que comprar un PS5 para jugar el siguiente capítulo del viaje de Kratos y Atreus (Loki). Santa Monica Studios confirmó que ‘God of War 2’ será cross generacional (es decir, que podrá ser jugado en las dos generaciones de consolas soportadas actualmente).

Considerando el costo actual de la PS5 y la dificultad de conseguir el juego, para muchos puede ser un alivio el saber que ‘God of War 2’ no será un título exclusivo de la PS5. La ‘mala noticia’ es que Santa Monica Studios también confirmó que la secuela ha sido aplazada para 2022. “hemos tomado la decisión de llevar ese juego al próximo año, para asegurarnos de que Santa Monica Studio pueda ofrecer el increíble juego de God of War que todos queremos jugar”, se aseguró en la entrada informando del aplazamiento del juego.

Considerando la historia de juegos que han visto su calidad afectada por apresurar fechas de salida, la determinación de dar más espacio al estudio no solo parece adecuada, sino necesaria. ‘God of War’ es reconocido como uno de los mejores títulos de la PS4 y las expectativas por la segunda parte son enormes. El anuncio también parece contradecir los reportes que aseguraban que una portada del juego había sido filtrada con el nombre de ‘God of War: Ragnarok’, confirmando que en efecto el estudio todavía no ha comenzado con la campaña de promoción y distribución del título.

PlayStation parece entender que los problemas de distribución de la PS5 hacen necesario extender el soporte desde juegos a más títulos. Originalmente Sony afirmó que le daría soporte a la PS4 por, al menos, dos años más. El que juegos como ‘Horizon Forbidden West’ o ‘Gran Turismo 7’. En otras noticias relacionadas, también se confirmó en la misma entrada del blog de PlayStation que el antes mencionado ‘Horizon Forbidden West’ no tiene confirmada una fecha para 2021. Es posible que, al igual que ‘God of War’, Sony decida retrasar el lanzamiento de este juego si considera que no está listo para salir a la venta.

Imágenes: Santa Monica Studio