Gardevoir llegará ‘Pokémon Unite’ el 28 de julio

Si tienes una Switch hay dos posibilidades: o estás jugando ‘Pokémon Unite’ o estás cansado de que tus amigos te pidan que juegues ‘Pokémon Unite’. En cualquiera de los casos, el MOBA gratuito de Tencent y The Pokémon Company ha probado ser uno de los éxitos más recientes de la consola. El hecho de que se trate de una de las entradas más accesibles al género de los MOBA ha hecho que muchos por primera vez experimenten el género y, de paso, se unan a uno de los títulos que desde ya se perfila como la nueva sensación de Twitch.

Por supuesto, una de las razones por las que vale la pena seguir ‘Pokémon Unite’ es que se presta muy fácil para seguir teniendo soporte en los próximos años. Con un catálogo de más de 800 pokémones es muy fácil que la compañía lance de manera frecuente nuevos personajes, skins y elementos cosméticos. Uno de los próximos en llegar es Gardevoir que, gracias a un tráiler que se compartió en redes sociales, ya sabemos cuándo llegará al juego: el próximo 28 de julio.

Keep your eyes open for when this Ranged Attacker steps into battle this Wednesday! #PokemonUNITE pic.twitter.com/3eurxLvZH5

Attention, Trainers! Gardevoir is arriving to the shores of Aeos Island on July 28!

Gardevoir es un atacante a larga distancia. También es un mon de tres niveles, que inicia como ralts. En el adelanto vemos que sus ataques tienen efectos de stun y debuffs, por lo que será una adición al elenco actual de atacantes agregando algo de crow control, en caso de que tu equipo necesite algo de apoyo en este caso.

La aparición de Gardevoir no es necesariamente sorpresa, considerando que es uno de los pokémones que hizo parte de la beta. De hecho, otro que hizo parte de la beta, pero no apareció al momento del lanzamiento del juego es Blastoise, que se desempeña como un defensor (un cupo que con desespero necesita algo más de versatilidad, considerando que hay tan solo tres actualmente en el juego). Blastoise también ha sido confirmado para aparecer en el juego, junto con otro tercer pokémon que todavía no ha sido confirmado, pero seguramente será Clefable si nos apegamos a la lista de los pokémones disponibles en la beta.

Blastoise, Gardevoir, and other Pokémon also can’t wait to join you on Aeos Island!

They won’t be battle-ready at launch, so stay tuned for more details on when they’ll arrive following the release of #PokemonUNITE on Nintendo Switch! pic.twitter.com/05szCFP3pK

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) June 17, 2021