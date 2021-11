¿Ganar 10.000 dólares? Solo tienes que crear un multijugador para Breath of the Wild

Un YouTuber ha puesto un reto para la comunidad de creadores de mod de Breath of the Wild: crear una versión multijugador antes del estreno de la secuela.

¿Quién dijo que no se podía ganar dinero al obsesionarse con los videojuegos? Un creador de contenido, que utiliza el nombre de usuario de PointCrow en YouTube, ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares (algo cercano a los 40 millones de pesos) a la primera persona que le presente un mod de multijugador de The Legend of Zelda, Breath of the Wild.

Por supuesto, muchos pueden poner en duda si la suma es una promesa falsa o se trata de un compromiso real. Una muestra de que PointCrow no está jugando en este reto está en la lista de condiciones que ha puesto para la creación de este mod:

– El mod tiene que soportar al menos dos personas al mismo tiempo.

– No debe haber restricciones en el mapa. Esto quiere decir que dos personas pueden estar realizando acciones en lugares diferentes del mapa.

– El mod no necesita comenzar desde el Santuario de la Resurrección (el lugar de inicio de la campaña de Breath of the Wild).

– P2P o similar. Es decir, que no puede depender de servidores públicos o mantenidos.

– El modo multijugador debe terminarse al menos dos meses antes de la fecha de lanzamiento de la secuela de Breath of the Wild.

PointCrow ha puesto otras condiciones que no tienen que ver tanto con su funcionamiento. Por ejemplo, tendrá acceso al mod de manera exclusiva al menos dos semanas antes de su lanzamiento. También solicitará a sus creadores que lo hagan público y de acceso gratuito para todas las personas, sin agregar antes o después algún paywall o restricción de pago para su uso. Por supuesto, la condición más importante es que sea funcional.

Por supuesto, aquellos más conocedores de la experiencia de crear mods sabrán que montar uno con las condiciones presentadas requiere un esfuerzo que fácilmente supera los 10.000 dólares. Sin embargo, para aquellos que disfrutan de este tipo de retos puede ser la oportunidad de crear una versión única del juego y sacar algo de dinero extra.

Por supuesto… Nintendo y la comunidad de los mod no son precisamente amigos, así que los 10.000 dólares pueden terminar no siendo suficiente incentivo, especialmente si consideramos la historia de la compañía amenazando a aquellos desarrolladores que se han adelantado a agregar funciones que los fans solicitaron.

Imágenes: Nintendo.