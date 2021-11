Fortnite retiró baile de Travis Scott por respeto a fallecidos

El viernes 5 de noviembre, cerca de 50.000 personas asistieron al Astroworld Festival: un evento de música en el NGR Park de Houston que contaba con la presentación del rapero Travis Scott. A las 9:15 de la noche, cuando el artista estaba en escena, la multitud comenzó a empujar hacia el escenario y el caos se desató. 8 muertos y más de 300 heridos fue el saldo de una fatídica noche que le ha valido al rapero cientos de críticas y dos demandas por US$1 millón cada una (una de ellas en contra también del canadiense Drake al ser invitado de Scott).

Los argumentos de los señalamientos van desde «la incitación a disturbios y a la violencia» hasta acusaciones de negligencia por parte de la compañía de entretenimiento, Live Nation, que estaba encargada de la logística del evento. La policía de la capital de Texas abrió una investigación criminal para esclarecer las fallas que acabaron con la vida de los fanáticos.

Mientras el proceso continúa, Fortnite y Epic Games tenían planeado sincronizar su agenda con la del cierre del festival para celebrar el show del artista que hace un año había dado un exitoso concierto virtual dentro del juego. Aunque es probable que se haya tratado de una campaña que ya estaba planeada con anticipación, lo cierto es que la compañía alcanzó a lanzar a la venta el baile inspirado en la canción más reciente del rapero, ‘Out West’, el cual incluye un fragmento del tema original que seguramente iba a interpretar en el festival.

Sin embargo, y ante la acción que muchos usuarios consideraron de mal gusto debido el desenlace de la presentación de Travis Scott, la división de soporte del juego retiró el ítem de su tienda diaria, la cual también cerró por un día entero hasta el 9 de noviembre.

«Estoy absolutamente devastado por lo que sucedió anoche», confesó Scott a través de un comunicado emitido en su cuenta Twitter el sábado 6 de noviembre. «Mis oraciones están con las familias de todos los afectados por lo sucedido», expresó.

