filtración: Avatar será la siguiente colaboración de Fortnite, aprovechando el live action

Todo cambió cuando la nación del fuego atacó… ¿con pistolas? Una nueva filtración apunta a que la próxima colaboración de ‘Fortnite’ llevaría los personajes de ‘Avatar: la Leyenda de Aang’. La información proviene de iFireMonkey (uno de los filtradores con mayor reputación de Fortnite) que a través de su cuentan en Twitter (ahora renombrada como X) aseguró que el personaje llegará como parte de un evento durante la mitad de la próxima temporada del ‘Fortnite’.

EXCLUSIVE: Fortnite x Avatar The Last Airbender

Upcoming Mid-Season Event Pass

Collect all 6 Books by completing quests to get the Appa Glider!

Instantly claim the AANG Fortnite Style and AANG LEGO Style!

Access the bottom reward track and earn more rewards!

Premium Reward… pic.twitter.com/mfYIndlxky

— iFireMonkey (@iFireMonkey) February 25, 2024